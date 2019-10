Działacze Wisły Kraków osiągnęli porozumienie ze swoją byłą koszykarką Dominiką Owczarzak i drużyna będzie mogła zagrać w sobotę swój pierwszy mecz nowego sezonu w ekstraklasie z Artego Bydgoszcz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hiszpania wygrywa z Argentyną 95:75 w finale MŚ koszykarzy. Wideo © 2019 Associated Press

Dwa wcześniejsze spotkania "Białej Gwiazdy" ze Ślęzą Wrocław i Eneą AZS Poznań zostały przełożone, gdyż krakowski klub nie mógł zarejestrować czterech zagranicznych zawodniczek, a w kadrze posiadał tylko sześć Polek uprawnionych do gry.

Reklama

"Potwierdzam, ugoda z prawnikami pani Dominiki Owczarzak została podpisana, a FIBA zdjęła z klubu zakaz rejestracji zawodniczek" - powiedziała wiceprezes TS Wisła Kraków Dorota Gburczyk.

Spór krakowskiego klubu z byłą koszykarką ciągnie się od blisko dwóch lat. Jesienią 2017 roku zerwała ona więzadła w kolanie i zdecydowała się na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego w innym miejscu niż wskazał to klub. W tej sytuacji Wisła rozwiązała z nią kontrakt. Owczarzak nie pogodziła się z tym i skierowała sprawę do odpowiednich organów FIBA. Ogłoszony niedawno wyrok w tej sprawie był dla niej korzystny. Wisła musi spłacić jej kontrakt - około 140 tysięcy złotych. Do czasu uzyskania porozumienia z Owczarzak, która jest obecnie zawodniczką Ślęzy Wrocław, FIBA wstrzymała wydanie certyfikatów dla czterech zagranicznych koszykarek. Mogło grać tylko sześć Polek.

Ugoda z Owczarzak daje Wiśle pewien oddech, ale klub nadal jest w trudnej sytuacji, gdyż musi wypłacić całą kwotę w nieodległym terminie. Klub wspomagają kibice, którzy na konto klubu przelali już w zorganizowanej zbiórce około 20 tysięcy złotych.

Wisła, to najbardziej utytułowana drużyna koszykarek w Polsce, ma w swoim dorobku 25 mistrzowskich tytułów. Przed tym sezonem zmaga się jednak z ogromnymi problemami, gdyż długoletni sponsor - firma CanPack - znacznie ograniczył finansowanie sekcji.

Grzegorz Wojtowicz





Zdjęcie Dominika Owczarzak / Fot. Piotr Dziurman/REPORTER / East News