​Ekstraklasa koszykarek. VBW Arka na inaugurację z Politechniką Gdańską

Mistrz Polski VBW Arka Gdynia spotka się z Politechniką Gdańską w inauguracyjnej kolejce ekstraklasy koszykarek. Sezon 2020/2021 rozpocznie się w dniach 3-4 października. W czwartek opublikowany został terminarz rozgrywek, w których wystąpi 12 drużyn.

Broniąca tytułu VBW Arka rozegra w pierwszej kolejce derbowy mecz z Politechniką Gdańską. Z kolei brązowe medalistki PolskaStrefyInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski zmierzą się z wicemistrzyniami kraju Basket 25 Bydgoszcz.

Beniaminkami są GTK Arka Gdynia, czyli rezerwy najlepszej drużyny 2019/2020, i CTL Zagłębie Sosnowiec. Na otwarcie rozgrywek gdynianki zagrają na wyjeździe z AZS Uniwersytet Gdański, co oznacza drugie trójmiejskie derby w żeńskiej koszykówce. Natomiast zespół z Sosnowca podejmie 1KS Ślęzę Wrocław.

Poprzedni sezon, z powodu pandemii koronawirusa, skończył się pięć miesięcy temu. Zarząd Polskiego Związku Koszykówki podjął wtedy uchwałę o zakończeniu rozgrywek ekstraklasy kobiet po 21. kolejce rundy zasadniczej, bez rozgrywania fazy play off. W związku z tym mistrzem Polski została VBV Arka Gdynia.

W nowych rozgrywkach weźmie udział 12 zespołów. W pierwszym etapie dojdzie do gier systemem każdy z każdym (mecz i rewanż). Następnie osiem czołowych klubów przystąpi do play off; pozostałe kończą rywalizację, a najsłabszy traci prawo gry w Energa Basket Lidze Kobiet w sezonie 2021/2022.

Półmetek fazy zasadniczej będzie miał miejsce 12-13 grudnia, a rewanże - od 12. kolejki - zaczną się tydzień później. Nie będzie przerwy świąteczno-noworocznej - 13. seria wyznaczona jest na 27 grudnia, a 14. na 2-3 stycznia 2021. Pierwsza runda play off odbywać się będzie do trzech zwycięstw, a triumfatorzy wystąpią w półfinale. Pozostałe ekipy zostaną sklasyfikowane na miejscach 5-8 w kolejności lokat zajętych w pierwszym etapie. Później odbędą się półfinały i finał - do trzech wygranych, a także mecze o trzecią pozycję - do dwóch zwycięstw.

W elicie zabraknie najbardziej utytułowanej drużyny, 25. krotnego mistrza Polski Wisły Kraków (tego klubu nie będzie w najwyższej klasie pierwszy raz w historii) oraz Widzewa Łódź. Obydwa kluby mają problemy finansowe. Sezon w kobiecej koszykówce zainaugurowany zostanie 30 wrześnie meczem o Superpuchar Polski w Żyrardowie. O trofeum zmierzą się: mistrz VBW Arka (zdobyła także Puchar Polski) i wicemistrz Basket 25 Bydgoszcz.

