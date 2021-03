​Ekstraklasa koszykarek. VBW Arka faworytem play-offów mimo kłopotów kadrowych

Piątkowym meczem PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp. - Enea AZS Poznań rozpocznie się walka o mistrzostwo Polski koszykarek. Faworytem, mimo problemów kadrowych, jest broniąca tytułu VBW Arka Gdynia, która zagra bez najskuteczniejszej zawodniczki Alice Kunek.

W niedzielę w finale Pucharu Polski australijska liderka zespołu Kunek (średnio 16,6 pkt w meczu) doznała kontuzji stawu skokowego.

Uraz wyklucza ją na pewno z rywalizacji w pierwszej rundzie play off (do trzech zwycięstw), w której gdynianki zmierzą się z ósmym w tabeli CTL Zagłębiem Sosnowiec.

W Gdyni, choć VBW Arka pozostaje niepokonana w lidze od dwóch lat i jest faworytem nie tylko ćwierćfinału, ale również walki o mistrzostwo, nie lekceważą żadnego rywala.

Zagłębie wróciło do ekstraklasy po dwuletniej przerwie i od razu zameldowało się w play off, co należy uznać za sukces trenerskiego duetu Adam Kubaszczyk - Hiszpan Jorge Aragones (przez lata związany z Wisłą Kraków).

"Kontuzja Alice to dla nas nowa, trudna sytuacja. Zagłębie ma naprawdę dobre zawodniczki, moim zdaniem lepsze niż to, jak wygląda jego gra zespołowa" - powiedział PAP łotewski trener Arki Gundars Vetra, któremu kontuzja Kunek pokrzyżowała szyki i nie pozwoliła na pełną radość po triumfie w finale Pucharu Polski nad CCC Polkowice (69:65).

Polkowiczanki zmierzą się z siódmym zespołem - DGT AZS Politechnika Gdańską i są także faworytkami rywalizacji, choć w sezonie zasadniczym obydwie drużyny przegrały z rywalem na własnym parkiecie, i to wysoko.

Duet Amerykanek Aaryn Ellenberg-Wiley i Keisha Hampton, wybranych do najlepszej piątki Energa Basket Ligi Kobiet w sezonie zasadniczym oraz postawa całej ekipy z Polkowic w finale PP w Gdyni, potwierdzają, że forma drużyny w fazie play off będzie wysoka.

Jaką odpowiedź na twarda defensywę CCC będą miały gdańskie akademiczki, okaże się za kilka dni. Gorzowianki, trzeci zespół tabeli, będą musiały łączyć występy w ćwierćfinale przeciw Enea AZS Poznań z rywalizacją w 1/8 finału Pucharu Europy.

Mecz w "bańce" w rumuńskim Sepsi z najlepszym zespołem tych rozgrywek w fazie grupowej Reyerem Wenecja zostanie rozegrany 16 marca, czyli dokładnie pomiędzy zmaganiami w pierwszej rundzie play off polskiej ekstraklasy.

Trzeci mecz w Poznaniu zaplanowano bowiem na 22 marca, a ewentualnie piąty, decydujący o awansie do półfinałów, ponownie w Gorzowie Wlkp. na 25 marca. Taki terminarz to wyzwanie dla zespołu trenera Dariusza Maciejewskiego. Tym bardziej, że Enea nie zamierza odpuszczać po pierwszym od 12 lat awansie do play off.

W najciekawszej parze ćwierćfinałowej zagrają dwie drużyny sąsiadujące w tabeli po sezonie zasadniczym - Pszczółka Polski Cukier AZS Lublin i KS Basket 25 Bydgoszcz. Obydwie zakończyły rozgrywki z identycznym bilansem 13-7, a wyższa pozycja lublinianek wynika z lepszego - zaledwie o jeden punkt - bilansu w bezpośrednich meczach.

Przegrani w ćwierćfinałach zostaną sklasyfikowani na miejscach 5-8 w kolejności lokat zajętych w pierwszym etapie.

Zarówno półfinały, jak i finały toczyć się będą do trzech wygranych, zaś mecze o brąz do dwóch zwycięstw. Półfinałowe pojedynki rozpoczną się 27 marca, a zakończą najpóźniej 7 kwietnia.

Rywalizacja o złote medale rozpocznie się 10 kwietnia, a mistrz Polski wyłoniony zostanie najpóźniej 18 kwietnia.

Pary ćwierćfinałowe ekstraklasy koszykarek (do trzech zwycięstw):

VBW Arka Gdynia (1, bilans 20-0) - CTL Zagłębie Sosnowiec (8, bilans 7-13)

W sezonie zasadniczym 2-0 dla Arki: w Gdyni 92:71, w Sosnowcu 85:78.

Mecze 13 i 14 marca w Gdyni, 20 marca w Sosnowcu, ew. 21 marca w Sosnowcu oraz 24 marca w Gdyni

CCC Polkowice (2, bilans 16-4) - DGT AZS Politechnika Gdańska (7, bilans 8-12)

W sezonie zasadniczym 1-1: w Gdańsku 89:57 dla CCC, w Polkowicach 90:66 dla AZS.

Mecze 13 i 14 marca w Polkowicach, 20 marca w Gdańsku, ew. 21 marca w Gdańsku oraz 24 marca w Polkowicach

PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp. (3, bilans 14-6) - Enea AZS Poznań (6, bilans 9-11)

W sezonie zasadniczym 2-0 dla PolskaStrefaInwestycji: w Gorzowie Wlkp. 99:67, w Poznaniu 62:56.

Mecze 12 i 13 marca w Gorzowie Wlkp., 22 marca w Poznaniu oraz ew. 23 marca w Poznaniu oraz 25 marca w Gorzowie Wlkp.

Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin (4, bilans 13-7) - KS Basket 25 Bydgoszcz (5, bilans 13-7)

W sezonie zasadniczym 1-1: w Lublinie 67:56 dla Pszczółki, w Bydgoszczy 87:77 dla KS Basket.

Mecze 13 i 14 marca w Lublinie, 20 marca w Bydgoszczy, ew. 21 marca w Bydgoszczy oraz 24 marca w Lublinie.