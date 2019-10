Ekstraklasa koszykarek. Trener AZS UG: Ta porażka ujmy nam nie przynosi

"Ta porażka ujmy nam nie przynosi. Tym bardziej, że moim zdaniem graliśmy z przyszłym mistrzem Polski" - powiedział po przegranej 55:73 w Sopocie z Arką Gdynia trener koszykarek beniaminka ekstraklasy AZS Uniwersytetu Gdańskiego Włodzimierz Augustynowicz.

W trzech wcześniejszych spotkaniach zawodniczki AZS UG poniosły wysokie porażki - uległy u siebie PolskiejStrefieInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski 65:101 i CosinusMED Widzewowi Łódź 59:84 oraz na wyjeździe CCC Polkowice 50:90.

"Staraliśmy się postawić rywalkom wymagające warunki i myślę, że to się nam udało. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że trener gdynianek grał szerokim składem, ale ten wynik ujmy nam nie przynosi. Tym bardziej, że moim zdaniem rywalizowaliśmy z przyszłym mistrzem Polski, który w poprzednim spotkaniu rozgromił broniący tytułu zespół CCC 85:56. Mecz z Arką był zdecydowanie naszym najlepszym występem w tym sezonie, ale każde spotkanie jest dla nas lekcją i mam nadzieję, że w kolejnej konfrontacji zagramy jeszcze lepiej" - skomentował Augustynowicz.

W ekipie beniaminka w sobotniej potyczce z Arką zadebiutowały Amerykanki, rozgrywająca Gabrielle Ortiz i środkowa Taijah Campbell. Ta pierwsza zdobyła 10, a Campbell, która ma braki treningowe, dwa punkty. Warto dodać, że Paulina Kuras zaliczyła 12 asyst i siedem przechwytów.

Gdynianki, które wygrały komplet trzech ligowych spotkań, przyjechały do Sopotu niemalże prosto z Włoch. W czwartek wieczorem w swoim pierwszym meczu Euroligi podopieczne trenera Gundarsa Vetry uległy w Schio Famili 47:51.

W konfrontacji z AZS UG ponownie nie zagrała kontuzjowana słowacka rozgrywająca Barbora Balintova. W ekipie gości bardzo dobrze radziła sobie natomiast Marie Gulich, na którą gospodynie nie mogły znaleźć recepty. W pierwszej kwarcie niemiecka środkowa zdobyła aż 17 z 26 punktów swojej drużyny, ale później trener przyjezdnych wyraźnie oszczędzał swoje czołowe zawodniczki.

"Z Włoch wróciliśmy do domu w piątek w nocy i założenie było takie, aby w tym meczu wystąpiły wszystkie koszykarki, zwłaszcza te, które rzadziej pojawiają się na parkiecie. I jestem zadowolony z postawy całego zespołu. Był to dla nas wartościowy sprawdzian, bo gospodynie naprawdę twardo walczyły i zmusiły nas do sporego wysiłku" - podsumował łotewski szkoleniowiec Arki. (PAP)

Autor: Marcin Domański