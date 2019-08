Štefan Svitek został trenerem siódmego zespołu poprzedniego sezonu ekstraklasy koszykarek - Wisły Kraków. Dla Słowaka to powrót do klubu, z którym w 2014 i 2015 roku wywalczył tytuły mistrza Polski.

53-letni Svitek to doświadczony szkoleniowiec. Prowadził m.in. najlepsze słowackie kluby - Good Angels Koszyce i MBK Rużomberok. Był też trenerem reprezentacji Węgier. W Polsce, oprócz Wisły, pracował w CCC Polkowice i w ostatnim sezonie w Energii Toruń, którą w sezonie zasadniczym doprowadził do drugiego miejsca. W fazie play off toruński zespół odpadł jednak w ćwierćfinale z InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski i został sklasyfikowany na piątej pozycji.

Wisłę w poprzednich rozgrywkach prowadziło dwóch szkoleniowców - najpierw Krzysztof Szewczyk, a od lutego Wojciech Eljasz-Radzikowski. Ten drugi zostanie asystentem Svitka. W sztabie szkoleniowym zabraknie Jordi Aragonesa, który od 2009 roku odpowiadał za przygotowanie motoryczne drużyny.

Wisła, najbardziej utytułowany klub w historii polskiej żeńskiej koszykówki (25 tytułów mistrzowskich), przeżywa trudne chwile. Po 15 latach współpracy główny firma CanPack przestała być sponsorem tytularnym zespołu i mocno ograniczyła finansowanie. Pod znakiem zapytania stał nawet start Wisły w ekstraklasie. Ostatecznie krakowski klub uzyskał licencję warunkową, gdyż nie dostarczył na czas wymaganego dokumentu z urzędu skarbowego. 19 sierpnia Komisja Licencyjna PZKosz. ma się zająć tą sprawą i udzielić Wiśle już bezwarunkowej licencji.

Obecnie krakowski klub ma zakontraktowanych osiem zawodniczek. Z poprzedniego sezonu pozostały tylko Magdalena Ziętara i Anna Jakubiuk. Ponadto zespół tworzą: Amerykanki Krystal Vaughn i Chloe Wells, Litwinka Gabija Meskonyte, Estonka Kadri-Ann Lass oraz Polki Katarzyna Trzeciak i Łucja Grzenkowicz. Kadrę uzupełnią dwie młode koszykarki - Bożena Puter, wychowanka Wisły, która ostatnio grała w SMS Łomianki i Aleksandra Owca.

Przygotowania do sezonu, jeszcze bez udziału zawodniczek z USA, rozpoczną się w najbliższy poniedziałek. Najpierw zaplanowano badania.

Sezon ekstraklasy koszykarek wystartuje 5 października, a w pierwszym spotkaniu Wisła zmierzy się przed własną publicznością ze Ślęzą Wrocław.

