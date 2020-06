Ekstraklasa koszykarek. Ślęza Wrocław się nie poddaje

Mimo kłopotów finansowych i zapowiedzi o wycofaniu zespołu, Ślęza Wrocław przystąpi do procesu licencyjnego ekstraklasy koszykarek. "Nie chcemy składać broni. W nadchodzącym sezonie będziemy działać jeszcze bardziej oszczędnie" - zapowiedziała prezes klubu Katarzyna Ziobro.

W marcu prezes Ślęzy nie ukrywała, że sytuacja finansowa klubu jest bardzo trudna i wszystko wskazuje, że wrocławski zespół nie przystąpi do rozgrywek ekstraklasy w nowym sezonie. Pandemia koronawirusa miała być "gwoździem do trumny" dla ekipy z Dolnego Śląska. Teraz włodarze klubu poinformowali w specjalnym komunikacie, że klub przystąpi do procesu licencyjnego Energa Basket Ligi Kobiet na sezon 2020/2021.

Ziobro przyznała, że sytuacja nadal jest bardzo ciężka, ale chce po raz kolejny podjąć wyzwanie, jakim jest utrzymanie ekstraklasy we Wrocławiu.

"Zwłaszcza w 75. urodziny klubu wycofanie drużyny byłoby sporym ciosem dla wszystkich związanych z Ślęzą. Już poprzedni sezon był dla nas bardzo ciężki, ale patrząc na ilość czasu, energii i pracy, jakie poświęciliśmy Ślęzie, nie chcemy składać broni. Dokładnie oglądamy każdą złotówkę, w nadchodzącym sezonie będziemy działać jeszcze bardziej oszczędnie" - dodała.