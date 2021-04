Ekstraklasa koszykarek. Prezes Arki: Zostaje Kunek i sztab szkoleniowy

W VBW Arce, po zdobyciu 13. mistrzostwa Polski koszykarek, zostanie Alice Kunek, a trenerem pozostanie Gundars Vetra. „W sztabie szkoleniowym nie zajdą zmiany, chcemy także utrzymać budżet i poziom sportowy” – zapewnił PAP prezes gdyńskiego klubu Bogusław Witkowski.

W finale play off zawodniczki VBW Arki okazały się lepsze 3-2 od CCC Polkowice. 13. tytuł mistrzyń Polski gdynianki przypieczętowały w niedzielę, kiedy we własnej hali pokonały ekipę z Dolnego Śląska 97:69.

"Była chwila na świętowanie tego sukcesu, a teraz dziewczyny są na etapie rozjeżdżania się do domów. My z kolei przystąpiliśmy do budowy dwóch drużyn, bo przecież w ekstraklasie ponownie będzie występować GTK Arka. Trzeba odpowiednio skompletować oba zespoły, bo należy uwzględnić, że zgodnie z nowym przepisem stale na parkiecie będzie musiała przebywać jedna polska zawodniczka do lat 23. Z tym nie powinniśmy mieć problemów, bo młodych koszykarek u nas nie brakuje" - podkreślił Witkowski.

Wiadomo, że do Gdyni wróci Kunek, która sama ogłosiła przedłużenie kontraktu z zespołem mistrzyń Polski. 30-letnia skrzydłowa była ze średnią 17,4 punktu na mecz najskuteczniejszą zawodniczką swojego zespołu. Australijka, chociaż grała po poważnej kontuzji skręcenia stawu skokowego, wybrana została także najlepszą zawodniczką finałów - w pięciu spotkaniach zdobywała przeciętnie 21,2 punktu.

Arka w Eurolidze

W Gdyni pozostanie również Vetra. 54-letni łotewski szkoleniowiec przejął Arkę w 2017 roku i poprowadzi drużynę w piątym sezonie. W inauguracyjnym gdynianki uplasowały się na ósmej pozycji, następnie wywalczyły brązowy medal, a w dwóch ostatnich rozgrywkach nie tylko stanęły na najwyższym stopniu ligowego podium, ale wywalczyły także krajowy puchar.

"Zmiany nie zajdą również w sztabie szkoleniowym, natomiast o przedłużeniu kontraktów bądź pozyskaniu nowych koszykarek będziemy sukcesywnie informować. Chcemy, aby w przyszłym sezonie nasz budżet i poziom sportowy był taki sam, jak w minionych rozgrywkach" - dodał.

Arka ma również rywalizować w Eurolidze. W poprzedniej edycji podopieczne trenera Vetry nie odegrały większej roli - poniosły w grupie komplet sześciu porażek.

"Na pewno jesteśmy bogatsi o doświadczenia z ostatnich rozgrywek i mamy nadzieję, że teraz będziemy grać z lepszym skutkiem. Przygotowania do nowego ligowego i euroligowego sezonu planujemy rozpocząć 10 sierpnia" - podsumował.

