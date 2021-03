Ekstraklasa koszykarek. Niezwykle trudne zadanie KS Basket 25 Bydgoszcz

Koszykarki KS Basket 25 Bydgoszcz w półfinale rozgrywek ekstraklasy zmierzą się z niepokonaną od dwóch sezonów i broniącą tytułu VBW Arką Gdynia. „Czeka nas niezwykle trudne zadanie” – powiedział trener bydgoszczanek Piotr Kulpeksza.

Awans zawodniczkom z grodu nad Brdą zapewniła wygrana w ćwierćfinałowej rywalizacji z Pszczółką Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin. Była to najbardziej wyrównana para tej części rywalizacji, gdyż do jej rozstrzygnięcia potrzebnych było aż pięć spotkań.

"Oba zespoły doskonale zdawały sobie sprawę ze stawki tej konfrontacji. Nam do ostatnich sekund udało się utrzymać nerwy na wodzy, można powiedzieć, że dziewczyny miały nerwy ze stali. W całym meczu, a zwłaszcza w ostatnich fragmentach, dobrze broniliśmy, nie popełnialiśmy fauli w defensywie, choć przydarzyły się w ataku" - ocenił decydujący mecz z lubliniankami trener bydgoszczanek.



Zmęczenie było tak duże, że nie było mowy o żadnym świętowaniu. Tym bardziej, że przed zespołem z Bydgoszczą misja praktycznie niemożliwa - co najmniej trzy spotkania z niepokonaną od dwóch sezonów i broniącą tytułu VBW Arką Gdynia.



"Ten awans do półfinału to olbrzymie osiągnięcie naszego klubu. Chciałbym pokreślić, że oprócz świetnej postawy naszych koszykarek, nie doszłoby do niego, gdyby nie praca całego sztabu" - dodał Kulpeksza.



Jak przyznał, składają się nią ludzie odpowiedzialni zarówno za rozpracowanie przeciwnika, odnowę biologiczną i przygotowanie fizyczne, a także kwestie logistyczne i organizacyjne.



Bydgoszczanki znane są z waleczności, ale jak na polskie warunki klub z Gdyni dysponuje siłą będącą poza zasięgiem rywali. Koszykarki VBW pokazują to niemal w każdym spotkaniu. KS Basket 25 w tym sezonie z VBW mierzył się trzykrotnie i wszystkie spotkania wygrały gdynianki. Dwa razy VBW wygrało wysoko, pokonując Basket w Superpucharze 96:47 oraz w lidze na własnym boisku 122:54. Tylko u siebie bydgoszczanki postraszyły rywalki, gdyż przegrały zaledwie 64:68. Czy po całym sezonie i pięciopojedynkowym ćwierćfinale będą jeszcze w stanie wykrzesać z siebie więcej sił?



"Czeka nas niezwykle trudne zadanie" - mówi krótko szkoleniowiec bydgoskiego klubu.



Pierwsze dwa spotkania odbędą się w Gdyni w sobotę i niedzielę 27 i 28 marca. Trzecie rozegrane zostanie w Bydgoszczy 31 marca (środa). Jeśli rywalizacja będzie toczyć się dalej, zarezerwowane są jeszcze 1 kwietnia (czwartek) oraz powrót do Gdyni na piąty mecz 7 kwietnia (środa).



Krzysztof Frydrych