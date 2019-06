Ekstraklasa koszykarek. Miros Kovacik zostaje w CCC Polkowice

Słowak Miros Kovacik nadal będzie trenerem koszykarek CCC Polkowice. "To pierwszy, ale najważniejszy krok w budowie zespołu na nowy sezon" - powiedział prezes mistrzyń Polski Wiesław Kozdroń.

Kovacik przejął zespół CCC w trakcie sezonu 2017/18 i z marszu sięgnął po mistrzostwo Polski. W kolejnych rozgrywkach nie tylko obronił mistrzowską koronę, ale zdobył Puchar Polski, a także awansował z polkowicką drużyną do najlepszej ósemki Euroligi. Zatrzymanie Słowaka było więc sprawą priorytetową dla włodarzy klubu.

"Udało się i ogromnie się z tego cieszymy. To pierwszy, ale najważniejszy krok w budowie zespołu na nowy sezon. Teraz będziemy kontraktowali zawodniczki. Mogę zdradzić, że niektóre z podpisaniem umowy czekały właśnie na decyzję, czy Kovacik zostanie. O nazwiskach na razie nie chcę mówić. Będą podpisane kontrakty, będą nazwiska" - zaznaczył Kozdroń.

Drużyna z Polkowic w nowym sezonie nadal będzie grała pod nazwą głównego sponsora - firmy CCC, ale budżet kluby będzie niższy. Z tego też powodu zespół nie zagra w Eurolidze tylko w Pucharze Europy.





