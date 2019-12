Zaplanowany na piątek mecz ekstraklasy koszykarek Ślęzy Wrocław z Wisłą Kraków nie zostanie rozegrany w pierwotnym terminie. Powodem odwołania spotkania są problemy kadrowe zespołu z Dolnego Śląska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Koszykarz znokautował sędziego! Wideo INTERIA.TV

Plaga kontuzji spowodowała, że trener Ślęzy Arkadiusz Rusin miałby na mecz z Wisłą do dyspozycji siedem zawodniczek, w tym dwie, które do tej pory rozegrały pojedyncze minuty na boiskach ekstraklasy. Wrocławianie w takim wypadku zwrócili się z prośbą do klubu z Krakowa o przełożenie pojedynku, a ten przystał na nowy termin.

Reklama

"Sytuacja jest wyjątkowa. Serdecznie dziękujemy Wiśle Kraków za współpracę i przychylność w zakresie przełożenia spotkania" - powiedział rzecznik klubu z Wrocławia Michał Rygiel.

Spotkanie zostanie rozegrane 16 stycznia (godz. 18.30). Po 11. kolejkach Ślęza zajmuje w tabeli ekstraklasy szóste miejsce, a Wisła pozycję niżej.