Ekstraklasa koszykarek - Ksenia Tichonienko zagra dla Gorzowa Wlkp.

Tichonienko ma 28 lat, mierzy 192 centymetry i gra na pozycji centra oraz silnej skrzydłowej. W poprzednim sezonie była zawodniczką euroligowej Nadieżdy Orenburg. W lidze rosyjskiej notowała średnio 5,4 punktu i 6,9 zbiórki, a na europejskich parkietach było to 4,7 pkt i 7,8 zb.

W przeszłości występowała w innych mocnych rosyjskich klubach, takich jak Spartak Moskwa czy Dynamo Moskwa. Na swoim koncie ma m.in. zwycięstwo z Nadieżdą w Pucharze Europy w sezonie 2018/19.

"Po kilku sezonach spędzonych w lidze rosyjskiej potrzebowałam małej zmiany i chciałam zagrać w Europie. Gorzów z wielu ofert jakie otrzymałam zaoferował mi najlepsze warunki do dalszego rozwoju sportowego. Rozmawiałam dużo z moją przyjaciółką Zosią Maigą i powiedziała mi, że uwielbia ten klub i to miasto. Bardzo mi polecała, bym wybrała właśnie AZS i już nie mogę się doczekać, by przyjechać do Gorzowa" - powiedziała Tichonienko, cytowana w komunikacie klubowym.

Po dotychczasowych transferach w składzie PolskiejStrefyInwestycji Enei na nowy sezon są: Dominika Owczarzak, Anna Makurat, Karolina Matkowska, Paula Duchnowska, Courtney Hurt, Ewelina Śmiałek i Tichonienko.

W sezonie 2020/21 zespół z Gorzowa zajął trzecie miejsce w rozgrywkach ekstraklasy, ex aequo z KS Basketem 25 Bydgoszcz. (PAP)

Autor: Marcin Rynkiewicz