Ekstraklasa koszykarek. Kijewska-Ratajczak: Bardzo udany sezon

Wielkie emocje w walce o medale i niespodzianki w ćwierćfinałach to elementy, które sprawiły, że rozgrywki 2018/19 w ekstraklasie koszykarek były ciekawe. - Bardzo udany sezon - powiedziała sekretarz generalny PZKosz Olga Kijewska-Ratajczak.

Zdjęcie Koszykarki CCC Polkowice /Piotr Dziurman /Reporter

Tytuł mistrzowski obroniło CCC Polkowice. Zawodniczki z Dolnego Śląska pokonały w walce o złoto InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp. 3-0, ale walka trwała do ostatniego gwiazdka. Gorzowianki prowadzone przez trenera Dariusza Maciejewskiego dotarły do finału startując z siódmej pozycji w play off. Pokonały w ćwierćfinale faworyta Energę Toruń 3-1.

- Bardzo udany sezon, co szczególnie było widać w decydującej fazie, walce o medale. Końcowy wynik 3-0 naprawdę nie odzwierciedla walki w każdym ze spotkań o złoto. Przecież w ostatnim meczu gospodarz prowadził w Gorzowie Wlkp. różnicą kilkunastu punktów w trzeciej kwarcie i w czwartej CCC zaczął uzyskiwać przewagę. To były niesamowite emocje. Podobnie było w rywalizacji o brąz między Arką i Ślęzą, z której zwycięsko (2-1 - red.) wyszły gdynianki. Fantastyczne widowiska na koniec sezonu - powiedziała Kijewska-Ratajczak.

Jej zdaniem na specjalne wyróżnienie zasłużył zespół z Gorzowa Wlkp.

- Drużyna została wspaniale przygotowana na najważniejszy moment rozgrywek. Rzadko zdarza się, by ekipa z siódmego miejsca dotarła aż tak wysoko. Trzeba też przyznać, że CCC walczące w Eurolidze było trudne do pokonania w ostatecznej rozgrywce przez jakikolwiek inny zespół - oceniła.

Kijewska-Ratajczak nie ukrywa, że federacji zależy nie tylko na podnoszeniu poziomu rozgrywek - co w jej opinii się dzieje z sezonu na sezon - ale także zwiększeniu roli Polek.

W minionym sezonie "Biało-Czerwone", potencjalne kadrowiczki, pozostawały nieco w cieniu zagranicznych koszykarek, o czym świadczą między innymi statystyki. W pierwszej "20" najskuteczniejszych ostatnie miejsce, ale jednocześnie najlepsze z Polek w tym gronie zajęła Jowita Osowska (notowała średnio 12,7 pkt) z Ostrovii Ostrów Wlkp, ekipy, która nie zdołała utrzymać się w ekstraklasie. Wśród zbierających najwyższe miejsce - 16. zajęła reprezentantka Magdalena Szajtauer (Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin, śr. 6,3). Piętnasta w klasyfikacji asyst była Katarzyna Trzeciak (Energa Toruń, śr. 3,6).

- Od nowego sezonu będą obowiązywały nowe regulacje dotyczące między innymi liczby Polek. Przepisy zostały wysłane już do klubów, zaś oficjalnie zostaną ogłoszone w pierwszej połowie czerwca. Mam nadzieję, że spowodują, iż będzie więcej biało-czerwonych na parkiecie i będą odgrywać znaczniejszą rolę - podkreśliła sekretarz generalny.

Ekstraklasę opuścił zespół z Ostrowa Wlkp., zaś awans wywalczył AZS Uniwersytet Gdański. To trzecia drużyna z Trójmiasta, która występować będzie w najwyższej klasie rozgrywek.

Ostateczna kolejność w sezonie 2018/2019:

1. CCC Polkowice

2. InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp.

3. Arka Gdynia

4. 1KS Ślęza Wrocław

5. Energa Toruń

6. Artego Bydgoszcz

7. Wisła CanPack Kraków

8. Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin



9. Widzew Łódź



10. Sunreef Yachts Politechnika Gdańska



11. PGE MKK Siedlce



12. Enea AZS Poznań



13. Ostrovia Ostrów Wlkp. - spadek