Justyna Żurowska-Cegielska podpisała kontrakt z Wisłą Kraków, który ma obowiązywać do końca tego sezonu rozgrywek ekstraklasy koszykarek. Dla 35-letniej zawodniczki to powrót do gry po kilkumiesięcznej przerwie.

Mierząca 188 centymetrów wzrostu skrzydłowa przez ostatnie lata uznawana była za czołową koszykarkę w Polsce. W Wiśle spędziła pięć sezonów w latach 2012-16 i 2018-19, rozgrywając 206 oficjalnych spotkań. Przyczyniła się do zdobycia trzech tytułów mistrza Polski.

Latem ubiegłego roku miała przedłużyć kontrakt z Wisłą, ale z powodu problemów finansowych krakowskiego klubu umowa nie została parafowana. Od tego czasu Żurowska-Cegielska nie związała się z innym zespołem.

Jej angaż w Wiśle umożliwi trenerowi Stefanovi Svitkowi lepszą rotację wśród zawodniczek podkoszowych, gdzie ma spory deficyt, po tym jak na początku stycznia rozwiązano kontrakt z Amerykanką Krystal Vaughn.

W jej miejsce planowano zatrudnić inną koszykarkę z USA - Jillian Alleyne, ale ostatecznie związano się z Żurowską-Cegielską, która - jak informuje krakowski klub - "jako uczestnik Szkoły Trenerów Polskiego Związku Koszykówki będzie pełnić również funkcję asystenta trenera".

Wisła, z dorobkiem siedmiu zwycięstw i siedmiu porażek, w tabeli ekstraklasy zajmuje obecnie siódme miejsce. W sobotę we własnej hali zmierzy się z Energą Toruń. Żurowska-Cegielska w tym spotkaniu ma być już do dyspozycji trenera Svitk.