Koszykarki z Gorzowa po dziewięciu latach przerwy meldują się w finale ekstraklasy. InvestInTheWest Enea w czwartym meczu półfinałowym nie dała żadnych szans Ślęzie Wrocław wygrywając 82:56 i całą rywalizację 3-1. W finale gorzowianki zmierzą się z CCC Polkowice.

Zdjęcie Gorzowianki okazały się lepsze od Ślęzy / Lech Muszyński /PAP

Po środowym, minimalnym zwycięstwie Ślęzy wydawało się, że będzie ona w stanie wrócić do gry o finał. Gorzowianki zagrały jednak kapitalne zawody. Grały agresywniej w obronie i były skuteczniejsze. Niesione dopingiem swoich kibiców narzuciły wrocławiankom swój styl gry, a te z minuty na minutę grały coraz bardziej chaotycznie. Na początku czwartek kwarty InvestInTheWest miał przewagę 30 punktów i stało się jasne, że nie da już Ślęzie wyrwać sobie upragnionego finału.

"W szatni powiedziałem, że nie możemy drugi raz w naszej hali przegrać, bo nie zdarza się to dwa razy i musimy bronić koniecznie dzisiejszego wyniku, bo nikt z nas nie wyobrażał, że będziemy jechać na święta do Ślęzy Wrocław. To była chyba taka dodatkowa dla nas motywacja, ale bardzo dobrze graliśmy przez cały mecz. Był moment małego przestoju, ale po czasie wszystko wróciło do normy. Zagraliśmy kapitalne zawody i tylko się cieszyć" - powiedział trener InvestInTheWest Enei Gorzów Dariusz Maciejewski.

"Ten mecz nas nie zaskoczył. Znamy swoje możliwości. Wiemy co potrafimy grać i wiemy, kiedy gramy najlepiej, jaką koszykówkę i dzisiaj to pokazałyśmy. Od początku narzuciłyśmy swój styl grania, nie pozwoliłyśmy rywalkom dać wybić z rytmu i stąd taki wynik. Myślę, że Ślęza była też po wczorajszym meczu bardziej zmęczona, bo mimo wszystko kosztowało ich to dużo, dużo energii. Rozmiary zwycięstwa nie są w tej chwili najważniejsze. Najważniejsze jest to, że gramy w finale. Cały zespół znowu zagrał. Cieszymy się, że pomimo tego, że osłabione, bez podstawowej zawodniczki (Ariel Atkins - PAP), udało nam się" - powiedziała kapitan Gorzowa Katarzyna Dźwigalska.

"Nie ma na to wytłumaczenia. Wygrał zespół, który miał większe IQ koszykarskie. My dzisiaj graliśmy bez rozgrywających i taki jest wynik spotkania. My dzisiaj nie istnieliśmy. Jeżeli robimy 12 strat do przerwy i praktycznie nie kontrolujemy, nie organizujemy naszego ataku, to ciężko przeciwdziałać czemukolwiek" - powiedział trener 1KS Ślęzy Wrocław Arkadiusz Rusin.

"Nie mam pojęcia, co się dzisiaj z nami stało. Wydaje mi się, że zagrałyśmy tak naprawdę pierwszą połowę. Myślałyśmy, że ten mecz już się skończył. Nie wiem, jeżeli wychodzimy na boisko i mamy głowy spuszczone, to na początku jesteśmy już przegrane, więc musimy się zastanowić w domu, każda musi przemyśleć co źle zrobiła, czy dała w dzisiejszym meczu od siebie 100 procent. Jeśli tak - trudno, zdarza się. Jeśli nie - przemyślmy to co się stało, bo koszykówka ma cztery kwarty, a nie dwie" - podsumowała Daria Marciniak ze Ślęzy.

InvestInTheWest okazał się największą sensacją fazy play off. Siódmy zespół po fazie zasadniczej w ćwierćfinale pokonał drugą po tym etapie Energę Toruń 3-1, a potem w półfinale faworyzowaną Ślęzę również 3-1. We Wrocławiu gorzowska drużyna wygrywała 89:76 i 72:65. W środę w Gorzowie uległa Ślęzie 61:63, by następnego dnia nie dać jej żadnych szans na powrót do własnej hali. Gorzowianki dokonały tego, mimo kontuzji i urazów kilku podstawowych zawodniczek.

W finale gorzowianki zmierzą się z broniącymi tytułu koszykarkami CCC Polkowice, które w półfinale w trzech meczach rozprawiły się z Arką Gdynia. Finałowa rywalizacja do trzech zwycięstw rozpocznie się tuż po świętach. Pierwsze dwa mecze 23 i 24 kwietnia w Polkowicach.

"W końcówce sezonu, mimo wielkich problemów jakie mamy ze zdrowiem, po prostu gramy coraz lepiej i niech się Polkowice boją, bo my nic nie mamy do stracenia. Jesteśmy w dobrej dyspozycji. Musimy tylko dobrze wypocząć przed następnymi meczami i grać z wiarą, że mamy dużo możliwości indywidualnych, ale też i mamy prawdziwy zespół" - powiedział Maciejewski.

Ślęza Wrocław o brązowy medal zagra do dwóch wygranych z Arką Gdynia.

Czwarty mecz półfinałowy:

InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp. - 1KS Ślęza Wrocław 82:56 (19:11, 23:12, 22:15, 18:18)

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 3-1 dla zespołu z Gorzowa, który o złoty medal zagra z CCC Polkowice.

InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp.: Maria Papowa 24, Kyara Linskens 21, Laura Juskaite 16, Annamaria Prezelj 6, Sharnee Zoll 5, Katarzyna Dźwigalska 4, Julia Rycikawa 4, Katarzyna Fikiel 2, Wiktoria Keller 0, Karolina Matkowska 0.

1KS Ślęza Wrocław: Marissa Kastanek 12, Sydney Colson 10, Cierra Burdick 8, Elina Dikeoulakou 8, Taisiia Udodenko 7, Terezia Palenikova 5, Daria Marciniak 4, Agata Dobrowolska 2, Lea Miletic 0, Karina Szybała 0.

Terminarz meczów o medale MP

finał

1. mecz, 23 kwietnia CCC Polkowice - InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp.

2. mecz, 24 kwietnia CCC Polkowice - InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp.

3. mecz, 27 kwietnia InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp. - CCC Polkowice



ew. 4. mecz 28 kwietnia InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp. - CCC Polkowice



ew. 5. mecz 30 kwietnia CCC Polkowice - InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp.

O brąz

1. mecz 23 kwietnia Arka Gdynia - 1KS Ślęza Wrocław



2. mecz 26 kwietnia Ślęza Wrocław - Arka Gdynia



ew. 3. mecz 29 kwietnia Arka Gdynia - 1KS Ślęza Wrocław

Autor: Marcin Rynkiewicz