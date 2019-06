Ekstraklasa koszykarek. AZS AJP Gorzów Wlkp. buduje nowy zespół

Agnieszka Kaczmarczyk i Brytyjka Cheridene Green to pierwsze koszykarki spoza gorzowskiego klubu, które podpisały kontrakty z AZS AJP. Wcześniej umowy przedłużyły: kapitan zespołu Katarzyna Dźwigalska i Litwinka Laura Juskaite.

Jak poinformował gorzowski klub, Kaczmarczyk wraca do Gorzowa po ośmiu sezonach; w poprzednim była zawodniczką mistrza Polski CCC Polkowice.

W Gorzowie Wlkp. po raz pierwszy pojawiła się w wieku 16 lat. Tu zadebiutowała w ekstraklasie i reprezentacji Polski seniorek. Przez siedem sezonów dwa razy wywalczyła wicemistrzostwo Polski (2009 i 2010) oraz dwukrotnie brązowy medal (2008 i 2011).

"Kontrakt z Agnieszką Kaczmarczyk to pierwszy powrót zawodniczki wychowanej w naszym systemie szkolenia. Zawodniczkę tą cechuje bardzo dobra mobilność i siła fizyczna. To wszystko sprawia że jest dobrym obrońcą. Jest też zawodniczką bardzo dobrze wyszkoloną technicznie, co wykorzystuje w ataku w układzie gier jeden na jeden, przodem i tyłem do kosza. Liczę na jej bogate doświadczenie zdobyte w lidze, europejskich pucharach oraz reprezentacji Polski" - powiedział trener InvestInTheWest Enei Gorzów Dariusz Maciejewski.

Drugą nową twarzą w AZS AJP jest Green. 24-letnia Brytyjka, tegoroczna absolwentka amerykańskiej uczelni Tennessee, reprezentowała swój kraj w rozgrywkach U-16, U-18 oraz U-20. Aktualnie przygotowuje się z pierwszą reprezentacją do mistrzostw Europy, które niedługo odbędą się w Serbii i na Łotwie.

W poprzednim sezonie dla zespołu z Tennessee Green zdobywała średnio dziewięć punktów, notowała 7,6 zbiórki, a jej skuteczność rzutów z gry wynosiła 54,8 proc. Jako jedyna w drużynie przez cały sezon 2018/19 wychodziła w pierwszej piątce.

"Jestem zadowolony z podpisanego kontraktu z kolejną młodą, perspektywiczną zawodniczką, którą cechuje duża sprawność fizyczna i mobilność. Jest typem wojownika, który uwielbia rywalizację pod koszem i walczy do ostatnich sekund. Zawdzięcza to w głównej mierze swojej sile fizycznej. Bardzo dobrze gra na tablicach i rozumie gry pick&roll. Z pewnością będzie dużym wzmocnieniem naszego zespołu" - ocenił Maciejewski.

Wcześniej umowę z gorzowskim klubem przedłużyła na drugi sezon 21-letnia Laura Juskaite, która w poprzednim była jednym z mocnych punktów wicemistrzyń Polski. Zdobywała średnio 11,7 pkt oraz notowała pięć zbiórek w Energa Basket Lidze Kobiet oraz - odpowiednio - 14 i 4,4 w europejskich pucharach.

"Laura wyróżnia się sprawnością fizyczną i wszechstronnością w grze. Jak na młodą zawodniczkę cechuje się dużą trafnością podejmowanych decyzji. Rozegrała bardzo dobry sezon w związku z czym zależało nam na przedłużeniu kontraktu z tą perspektywiczną zawodniczką" - powiedział gorzowski szkoleniowiec.

W nowym sezonie kapitanem zespołu pozostanie Katarzyna Dźwigalska, wychowanka gorzowskiego klubu, która nieprzerwanie gra w jego barwach od 2001 r.

"Kasia zawsze była i jest ważnym ogniwem zespołu. Tak samo będzie w nadchodzącym sezonie. Potrzebne jest nam jej doświadczenie oraz determinacja i zaangażowanie w grę. Wierzę, że jako kapitan poprowadzi nas w stronę wielkich sukcesów. Najbardziej cenię jej lojalność i przywiązanie do barw klubowych, które reprezentuje zarówno na parkiecie, jak i poza nim" - podkreślił Maciejewski.

Ze "srebrną" drużyną z Gorzowa pożegnały się: amerykańska rozgrywająca Sharnee Zoll-Norman, która ogłosiła zakończenie kariery, jej rodaczka Ariel Atkins (będzie grała w Australii), Katarzyna Fikiel, Belgijka Kyara Linskens (będzie grała w Rosji) oraz Białorusinka Julia Rycikowa.

Ważny kontrakt z AZS ma Słowenka Annamaria Prezelj. Trwają jeszcze rozmowy z Rosjanką Marią Papowvą. W kadrze są także młode wychowanki gorzowskiego klubu, które wspierały zespół w minionym sezonie: Wiktoria Keller, Karolina Matkowska czy Wiktoria Kuczyńska.

Maciejewski zapowiedział, że liczy na skompletowanie składu do końca czerwca. Klub chce pozyskać jeszcze trzy zagraniczne zawodniczki. Oprócz udziału w polskiej ekstraklasie, InvestInTheWest Enea Gorzów ponownie zagra w Pucharze Europy.

Autor: Marcin Rynkiewicz