Ekstraklasa koszykarek – AZS AJP Gorzów skompletował polski trzon drużyny

​AZS AJP Gorzów skompletował polski trzon swojego składu na nowy sezon ekstraklasy koszykarek. Ostatnio dołączyła do niego pochodząca z tego miasta Agnieszka Szott-Hejmej, która ostatnio grała w Lublinie. Tutaj zmierza zakończyć zawodową karierę - poinformował klub.

Dla grającej na pozycji skrzydłowej Szott-Hejmej będzie to 25. sezon ligowy. W poprzednim notowała średnio 4,8 punktu i 2,3 zbiórki.

Szott-Hejmej jest wychowanką Stilonu Gorzów. W ekstraklasie debiutowała w wieku 15 lat. Koszykarka ma w dorobku trzy złote, dwa srebrne i cztery brązowe medale mistrzostw Polski. Trzykrotnie zdobywała krajowy puchar. Za granicą sięgnęła m.in. po mistrzostwo Cypru i Szwajcarii. Aktualnie w rankingu FIBA jest najlepszą polską koszykarką 3x3.

- Wiem, że Agnieszka chce zakończyć swoją 25-letnią karierę, więc nie może to być inne miejsce niż Gorzów, u boku trenera, u którego zaczynała swoją koszykarską drogę. Znając jej wojowniczy charakter wiem jedno. To nie będzie odcinanie kuponów z jej strony, ale zrobi wszystko, żeby zespół zrealizował swój sportowy cel - powiedział trener AZS-u AJP Gorzów Dariusz Maciejewski.

- Wybrałam Gorzów, ponieważ jest to moje rodzinne miasto. Tutaj urodziłam się, w tym mieście zaczęłam swoją przygodę z koszykówką i stawiałam swoje pierwsze kroki. Duże znaczenie na moje przyjście do Gorzowa miała osoba trenera Darka Maciejewskiego, którego dobrze znam i mu ufam. Wiem, że będzie wiedział jak mnie ustawić i wykorzystać w drużynie - oceniła Szott-Hejmej.

Szott-Hejmej dopełniła krajowy trzon AZS-u na sezon 2020/21. Wcześniej dołączyła do niego 26-letnia rozgrywająca Dominika Owczarzak, ostatnio zawodniczka Ślęzy Wrocław.

Kontrakty na kolejny sezon przedłużyły: kapitan zespołu Katarzyna Dźwigalska (rozgrywająca), Karolina Matkowska (rzucająca), Agnieszka Kaczmarczyk (silna skrzydłowa), Wiktoria Kuczyńska (rozgrywająca) i Paula Duchnowska (rzucająca).

Z AZS-u odeszły zagraniczne gwiazdy. Amerykanka Jasmine Thomas będzie zawodniczką tureckiego Fenerbahce Stambuł, a jej rodaczka Kahleah Copper izraelskiej Ramli.

Po dwóch latach spędzonych w Gorzowie do hiszpańskiej Valencii Basket przeszła litewska skrzydłowa Laura Juskaite, a Rosjanka Żossielina Majga zdecydowała się na występy w Dynamie Kursk. Prawdopodobnie z zespołem pożegnają się również Słowenka Annamaria Prezelj i Brytyjka Cheridene Green, którym skończyły się kontrakty z gorzowskim klubem.

Sztab szkoleniowy AZS-u bierze pod uwagę kilka wariantów, jeśli chodzi o zagraniczne wzmocnienia. Jeden z nich zakłada zakontraktowanie dwóch zawodniczek europejskich i dwóch spoza Starego Kontynentu.

- Aktualnie kończymy zabezpieczenie środków finansowych na kolejne wzmocnienia. Tym razem będą to dwie Europejki. Nazwisk potencjalnych kandydatek do naszego nowego zespołu jest naprawdę sporo. Część z nich znamy z polskiej ligi. Są na naszej liście też zawodniczki z dużym potencjałem, lecz mniej nam znane. Teraz w sztabie szkoleniowym jesteśmy na etapie skautingu, czyli szczegółowej ich analizy pod względem umiejętności sportowych. Niedługo przejdziemy do konkretnych rozmów. Wzmocnienia zawodniczkami spoza Europy uzależniamy od przedłużenia umów sponsorskich z naszymi największymi sponsorami - powiedział trener Maciejewski.

W zakończonym przedwcześnie sezonie 2019/20 polskiej ekstraklasy AZS AJP zajął trzecie miejsce. Klub z Gorzowa zapowiedział start w europejskich pucharach w nowym sezonie.

Autor: Marcin Rynkiewicz