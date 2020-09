Basket Liga Kobiet. Jennifer O'Neill zawodniczką Pszczółki

Jennifer O'Neill została nową koszykarką lubelskiego zespołu ekstraklasy Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS.

Reprezentantka Portoryko mierząca 165 cm może występować na pozycjach rozgrywającej i rzucającej, w edycjach 2017/18 i 2019/20 broniła barw Artego Bydgoszcz. W tym pierwszym z sezonów zdobywała średnio 13,4 pkt, miała 3,9 zbirek i 3,6 asyst, w minionych zaś rozgrywkach odpowiednio: 13,2 oraz 3,3 i 3,4.

Jest absolwentką Uniwersytetu Kentucky i posiada także obywatelstwo amerykańskie. Grała m.in. w trzech zespołach WNBA: Minnesota Lynks, Connecticut Sun oraz Seattle Storm, a także w izraelskim Hapoel Rishoon Le-Zion, portorykańskim Gigantes de Carolina, bułgarskim Haskowo 2012 i rosyjskim Spartaku Widnoje Moskwa.

Portorykanka zjawia się w Lublinie jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek ekstraklasy, bo za porozumieniem stron rozwiązany został kontrakt z Amerykanką Juicy Landrum, która miała problemy z adaptacją w Polsce i chciała wrócić do USA.

"Sytuacja z Landrum zmusiła nas do szybkich poszukiwań kogoś w jej miejsce. Jennifer O'Neill jest doświadczoną koszykarką, która zna Polskę i przede wszystkim to zadecydowało o jej zatrudnieniu. Bardzo liczymy właśnie na to doświadczenie, które mamy nadzieję pomoże rozwijać się u jej boku naszym młodym zawodniczkom" - skomentował ten transfer na klubowym portalu trener Krzysztof Szewczyk.

W czwartek, w swoim pierwszym meczu kontrolnym, jeszcze bez O'Neill lubelskie akademiczki wygrały ze Ślęzą Wrocław 79:68. Pierwszy mecz ekstraklasy rozegrają 3 października z CCC w Polkowicach.

Autor: Andrzej Szwabe

