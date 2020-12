Basket Liga Kobiet. ​Cierra Burdick za Lauren Ervin w Bydgoszczy

Amerykanka Cierra Burdick została nową koszykarką występującego w ekstraklasie kobiet KS Basket 25 Bydgoszcz. Zastąpi swoją rodaczkę Lauren Ervin, z którą klub rozwiązał umowę. Burdick to wicemistrzyni WNBA.

Nowa koszykarka KS Basket 25 ma 27 lat. Już w 2015 roku została wybrana w drafcie do ligi WNBA. Trzy lata później próbowała sił w Las Vegas Aces, ale skończyło się na okresie przygotowawczym do sezonu. W składzie tego zespołu znalazła się także w tym roku i razem z koleżankami wywalczyła wicemistrzostwo WNBA. Zagrała m.in. w trzech spotkaniach finału play off z Seattle Storm (0-3).

Swoją europejską przygodę rozpoczęła we włoskim Saces Mapei Napoli, gdzie była czołową postacią. W rozgrywkach ligowych zdobywała średnio 12 punktów i 10 zbiórek, a w Pucharze Europy odpowiednio 10 i 10. Później występowała jeszcze w izraelskich klubach - Bnot Hertzeliya i A.S. Ramat Hasharon Electra. Była tam najlepiej zbierającą zawodniczką całej ligi (średnio 13,4 zbiórki). Burdick ma za sobą także grę w lidze rosyjskiej - broniła barw Kaczanoczki Kazań. Amerykanka zdobywała średnio 12,6 pkt, była też najlepiej zbierającą zawodniczką ligi (9,8 zb.).

Znana jest także na polskich boiskach. W sezonach 2018/19 oraz 2019/20 występowała w Ślęzie Wrocław, notując średnio - odpowiednio - 12,6 pkt i 9,3 zb. oraz 15,3 pkt i 10,1 zb.

"To doświadczenie jest jej dużym atutem. Potrafi grać jeden na jeden, ma niezły rzut z dystansu, jest bardzo aktywna na obu tablicach. W Ślęzie notowała na swoim koncie średnio ponad 10 zbiórek. W naszej ocenie jest także bardzo dobrym defensorem" - ocenił swoją nową zawodniczkę trener Piotr Kulpeksza.

Burdick zastąpi w bydgoskim zespole swoją rodaczkę Lauren Ervin, z którą klub rozwiązał umowę. Amerykanka rozegrała w barwach Basketu 10 spotkań zdobywając średnio niecałe 8 punktów.

Bydgoszczanki znają już także nowy termin spotkania z VBW Arką Gdynia. Mecz 11. kolejki, który pierwotnie miał zostać rozegrany 12 grudnia, przełożono na środę 30 grudnia.