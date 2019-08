KOLARSTWO |

Rodzina, przyjaciele i tłumy kibiców pożegnały Bjorga Lambrechta. Pogrzeb kolarza grupy Lotto Soudal, który zmarł w skutek tragicznego wypadku na trasie Tour de Pologne, odbył się w miejscowości Knesselare.

22-letni zawodnik zmarł 5 sierpnia po wypadku, do którego doszło w miejscowości Bełk w powiecie rybnickim, w pierwszej części etapu z Chorzowa do Zabrza. Zawodnik ekipy Lotto Soudal uderzył w betonowy przepust na drodze i na miejscu był reanimowany, a następnie przewieziony do szpitala w Rybniku, gdzie zmarł na stole operacyjnym.