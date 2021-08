Tour de Polonge: Almeida zwycięzcą 4. etapu z metą w Bukowinie! (POLSAT SPORT) Wideo WIDEO |

Czwarty etap 78. Tour de Pologne wiódł z Tarnowa do Bukowiny Tarzańskiej, gdzie zaplanowana była meta, tuż po podjeździe na Łapszankę. Tam umiejscowiona była też ostatnia premie górska, jedna z trzech tego dnia. Zawodnicy mieli do pokonania 160 kilometrów, od malowniczych terenów nad Dunajcem do znanego już z poprzednich edycji finiszu przy Bukovina Resort.



Po ustaleniach z kolarzami zdecydowano się przesunąć start ostry o cztery kilometry. Dość szybko, bo już na 13. kilometrze zawodnicy walczyli na pierwszej tego dnia górskiej premii, przed którą pojawiło się kilka prób ucieczek, ale żadna z nich nie zyskała "aprobaty" głównej grupy. W Lubince po trzy "oczka" sięgnął jadący w koszulce najlepszego górala Łukasz Owsian z reprezentacji Polski i jak się później okazało, dzięki tej akcji utrzymał prowadzenie w tej klasyfikacji.