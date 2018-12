Sky wycofuje się z zawodowego kolarstwa. Wideo

Firma Sky zapowiedziała, że jeszcze tylko w przyszłym sezonie będzie sponsorem grupy kolarskiej, która od wielu lat nie ma sobie równych w zawodowym peletonie. Przy okazji warto przypomnieć, co brytyjska ekipa osiągnęła w ostatnich sezonach. Od 2010 roku jej kolarze wygrali w 322 wyścigach, w tym w ośmiu wielkich tourach, 52 wyścigach wieloetapowych oraz 25 jednodniowych. - Oczywiście, że to bardzo ważna rola, choć wsparcie, które się otrzymuje również jest duże. Nie tylko od kolarzy, którzy z tobą jadą, ale od całej grupy. Innymi słowy, jest trudno, a jednocześnie… łatwo – powiedział Geraint Thomas, tegoroczny zwycięzca Tour de France w barwach Sky. A co mówił Sir Dave Brailsford, menedżer ekipy, w styczniu 2015? - Kiedy jako Team Sky zaczęliśmy ścigać się w zawodowym peletonie, mieliśmy strategię i plan na pięć lat. Według tej wizji, celem było zwycięstwo w Tour de France brytyjskiego kolarza oraz zachęcenie miliona osób w Wielkiej Brytanii, aby jeździły częściej na rowerze. Udało nam się jedno i drugie. Jeden rozdział się skończył, teraz zaczynamy nowy, znowu pięcioletni. Chcemy, aby był jeszcze lepszy – mówił Brailsford. Najwyraźniej jednak zapowiadany pięcioletni okres skończy się trochę wcześniej.