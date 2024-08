Polak jednym z liderów w Tour de Pologne Walczyli ze skwarem i trasą. Kraksa w Katowicach

Tour de Pologne ruszyło z Katowic

Trasa zaplanowana była pod sprinterów. Ostatnie trzy kilometry dawały szansę na to, by pokazać się z jak najlepszej strony - dwudziestu kolarzy, którzy znaleźliby się na czele, miałoby szansę na wygranie etapu. Po wygraniu lotnej premii w Mysłowicach wrócił do peletonu. Dzięki swojej dobrej grze uzyska koszulkę najaktywniejszego kolarza. Na 11 kilometrów przed metą jego koledzy z ucieczki zostali dogonieni przez peleton.

Tour de Pologne. Nie zawiedli też kibice

Kibice dopisali na trasie, a niektórzy nosili ze sobą nie tylko flagi, ale też transparenty. Jeden z nich nawiązał do przykrego zdarzenia, jakie miało miejsce w trakcie 3. etapu. "No more kraksa" - można było przeczytać na przygotowanym przez fanów kolarstwa kartonie. Niestety, pod koniec wyścigu, w Katowicach, doszło do kraksy, w wyniku której z walki o wysokie miejsce wypadło dwóch zawodników.