Nicolas Debeaumarche nie był jedynym kolarzem, który w tym samym miejscu (w Dusznik-Zdroju) zanotował groźny upadek . Było ich aż pięciu, a dwóch z nich trafiło do szpitala. Przyke incydenty miały miejsce 54 kilometry przed metą.

Dobre wieści po dramatycznym wypadku w TdP. Rdzeń kręgowy nie został przerwany

Wiadomo już, że poszkodowany zawodnik zostanie przetransportowany do Francji. Tam czeka go rehabilitacja, a następnie powrót do kolarstwa.