Kolejne kraksy i fantastyczna jazda Polaka. Wielkie emocje na Tour de Pologne

Żółty plastron lidera podczas "czasówki" wywalczył z kolei Jonas Vingegaard z Visma-Lease a Bike , który zresztą po środowym etapie z Wałbrzycha do Dusznik-Zdroju obronił pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Na finiszu najlepszy był Nys , odnosząc tym samym drugie zwycięstwo etapowe. Fatalnie wyglądający upadek zaliczył z kolei Nicolas Debeaumarche z grupy Cofidis, którego z urazem kręgosłupa przetransportowano do szpitala.

Tour de Pologne 2024. Sprinterski finisz etapu

Czwarty etap Tour de Pologne wiódł z Kudowy-Zdrój do Prudnika, a kolarze mieli do przejechania 195,3 km. Przewyższenia czekały na zawodników głównie w pierwszej części etapu, co próbowali wykorzystać "harcownicy" - już na początku etapu w ucieczkę zabrali się Szymon Sajnok i Michał Paluta, który przystąpił do ścigania jako lider klasyfikacji górskiej PZU. Sajnok z kolei jechał w koszulce lidera klasyfikacji najaktywniejszych LOTTO, przez co zależało mu na punktach czekających na premiach lotnych.