Fatalna kraksa na Tour de Pologne. Ze szpitala nadeszły przełomowe wieści

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Włoski kolarz Filippo Baroncini został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej - poinformowały w niedzielę włoskie media. To pierwszy powiew nadziei po dramatycznym wypadku, do którego doszło podczas trzeciego etapu tegorocznego Tour de Pologne. 24-letni zawodnik grupy UAE Team Emirates doznał wtedy poważnych obrażeń i przez dwa tygodnie znajdował się w stanie sztucznej śpiączki.

Klubowy kolega Rafała Majki Filippo Baroncini z powodu odniesionych obrażeń został wycofany z Tour de Pologne 2025
Klubowy kolega Rafała Majki Filippo Baroncini z powodu odniesionych obrażeń został wycofany z Tour de Pologne 2025Laurent LairysAFP

Tegoroczny Tour de Pologne dostarczył kibicom wielu emocji, również tych negatywnych. Podczas trzeciego etapu prestiżowego wyścigu doszło bowiem do poważnej kraksy, w której ucierpiało wielu zawodników, w tym także nasz reprezentant, Rafał Majka. W znacznie poważniejszej sytuacji znalazł się jednak jego kolega, Filippo Baroncini. 

Włoch z powodu odniesionych obrażeń został wycofany z wyścigu, a wkrótce potem media poinformowały, że kolarz został przetransportowany do szpitala w Wałbrzychu. Tam lekarze przeprowadzili pierwszą operację - złamanego obojczyka. Szybko jednak okazało się, że obrażenia są znacznie poważniejsze. U kolarza stwierdzono głębokie urazy twarzy, a także uszkodzenia kręgosłupa. Zdecydowano się na wprowadzenie go w stan śpiączki farmakologicznej, aby zminimalizować jakiekolwiek ruchy i umożliwić skuteczne leczenie.

Filippo Baroncini wybudził się ze śpiączki

Po kilku dniach pobytu w Polsce Baroncini został przetransportowany do szpitala Niguarda w Mediolanie. Tam przeszedł dwie skomplikowane operacje - twarzy i kręgosłupa - które łącznie trwały ponad jedenaście godzin. Lekarze walczyli nie tylko o jego zdrowie, ale także o to, by zachować szansę na możliwy powrót do sprawności. Teraz włoskie media przekazały przełomowe wieści - po dwóch tygodniach Filippo Baroncini został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. 

Przed Włochem jednak wciąż długa droga do pełnej rekonwalescencji. "Najtrudniejsza faza skomplikowanej rekonwalescencji kolarza wydaje się być już za nim, a przeniesienie na oddział intensywnej terapii oznacza kolejny krok naprzód" - poinformował włoski serwis "Quotidianosportivo". Rokowania lekarzy są jednak ostrożne. Baroncini pozostanie jeszcze przez jakiś czas w klinice pod stałą obserwacją.

Zawodnik UAE Team Emirates w sportowej odzieży kolarskiej stoi na tle planszy z logo wyścigu Tour de Pologne oraz logotypami sponsorów.
Filippo BaronciniLuc ClaessenGetty Images
Kolarz w fioletowo-białym stroju drużyny UAE Emirates z ręką przy głowie, noszący kask i okulary przeciwsłoneczne, na tle charakterystycznej konstrukcji Atomium.
Filippo BaronciniRhode Van ElsenGetty Images
Kolarz jadący na rowerze czasowym w profesjonalnym stroju aerodynamicznym podczas wyścigu, na tle zieleni i drzew.
Filippo BaronciniRhode Van ElsenGetty Images

