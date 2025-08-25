Fatalna kraksa na Tour de Pologne. Ze szpitala nadeszły przełomowe wieści

Tegoroczny Tour de Pologne dostarczył kibicom wielu emocji, również tych negatywnych. Podczas trzeciego etapu prestiżowego wyścigu doszło bowiem do poważnej kraksy, w której ucierpiało wielu zawodników, w tym także nasz reprezentant, Rafał Majka. W znacznie poważniejszej sytuacji znalazł się jednak jego kolega, Filippo Baroncini.

Włoch z powodu odniesionych obrażeń został wycofany z wyścigu, a wkrótce potem media poinformowały, że kolarz został przetransportowany do szpitala w Wałbrzychu. Tam lekarze przeprowadzili pierwszą operację - złamanego obojczyka. Szybko jednak okazało się, że obrażenia są znacznie poważniejsze. U kolarza stwierdzono głębokie urazy twarzy, a także uszkodzenia kręgosłupa. Zdecydowano się na wprowadzenie go w stan śpiączki farmakologicznej, aby zminimalizować jakiekolwiek ruchy i umożliwić skuteczne leczenie.

Filippo Baroncini wybudził się ze śpiączki

Po kilku dniach pobytu w Polsce Baroncini został przetransportowany do szpitala Niguarda w Mediolanie. Tam przeszedł dwie skomplikowane operacje - twarzy i kręgosłupa - które łącznie trwały ponad jedenaście godzin. Lekarze walczyli nie tylko o jego zdrowie, ale także o to, by zachować szansę na możliwy powrót do sprawności. Teraz włoskie media przekazały przełomowe wieści - po dwóch tygodniach Filippo Baroncini został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej.

Przed Włochem jednak wciąż długa droga do pełnej rekonwalescencji. "Najtrudniejsza faza skomplikowanej rekonwalescencji kolarza wydaje się być już za nim, a przeniesienie na oddział intensywnej terapii oznacza kolejny krok naprzód" - poinformował włoski serwis "Quotidianosportivo". Rokowania lekarzy są jednak ostrożne. Baroncini pozostanie jeszcze przez jakiś czas w klinice pod stałą obserwacją.

Filippo Baroncini Luc Claessen Getty Images

