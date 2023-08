Wielki gest triumfatora Tour de Pologne. Odda całą nagrodę

Popularny "Moho" był przed ostatnim etapem wyścigu Czesława Langa liderem. Miał jednak dokładnie taki sam czas, co drugi Almeida co oznaczało, że wciąż nie może być pewien końcowego sukcesu. Kluczowa okazała się premia lotna na 68. kilometrze rywalizacji, w Wilanowicach. Tam zespoły obu zawodników rozporowadzały ich niczym prawdziwych sprinterów. Minimalnie skuteczniejszy był słoweński zawodnik i ostatecznie to on wygrał Tour de Pologne. Na podium stanął też Michał Kwiatkowski, który zakończył rywalizację na trzecim miejscu.