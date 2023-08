Walka z zegarem i... pogodą. Czy "Kwiato" zaatakuje podium?

Choć tegoroczna edycja Tour de Pologne zakończy się w piątek, etapem z Zabrza do Krakowa, losy klasyfikacji generalnej rozstrzygną się już dziś. Szósty etap to jazda indywidualna na czas w Katowicach. Na dystansie 16,6 kilometra prowadzenie w klasyfikacji generalnej spróbuje utrzymać Matej Mohorić. Tracący do niego 18 sekund Michał Kwiatkowski będzie z kolei próbował wspiąć się na podium. Miejsce na najniższym jego stopniu okupuje aktualnie Rafał Majka.