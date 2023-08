Szaleństwo na Tour de Pologne! "Kwiato" wspiął się na podium

O podium miał za to walczyć Michał Kwiatkowski. Kolarz Ineos Grenadiers tracił do lidera 18 sekund, co na liczącej 16,6 kilometra trasie wydawało się dystansem nie do odrobienia. Jednocześnie "Kwiato" musiał z niepokojem oglądać się za siebie, bowiem niewielkie straty miało co najmniej kilku, znakomitych "czasowców", by wymienić tu chociażby Brandona McNulty'ego z ekipy UAE. Zapowiadało się na pełną emocji walkę z zegarem, choć na szczęście do rywalizacji nie wtrąciła się pogoda - zapowiadany deszcz ominął Katowice.