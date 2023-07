Sprinterskie otwarcie - zapowiedź 1. etapu Tour de Pologne

Kiedy w 2007 roku peleton po raz ostatni odwiedził Poznań, brylowali w nim zawodnicy, których sławę powoli pokrywa już kurz historii. Najlepszy wtedy Danilo Napolitano zakończył karierę sześć lat temu. Drugi Tomas Vaitkus również już dawno temu pożegnał się z peletonem, a jedynym wciąż aktywnym zawodnikiem, który był wtedy w czołówce jest Jose Joaquim Rojas , 38-latek jeżdżący dla Movistaru. Powrót stolicy Wielkopolski na mapę zmagań to więc łyk świeżego powietrza. Tym bardziej, że choć płaski, nie będzie to typowy, sprinterski odcinek.

Finisz na wyścigowym torze

Jak już napisałem, profil etapu faworyzuje sprinterów, toteż wśród nich należy szukać kandydata do założenia pierwszej, żółtej koszulki lidera. Analiza listy startowej pokazuje, że nazwiskiem numer jeden wydaje się być Olav Kooij (Jumbo-Visma), który przed rokiem... wygrał premierowy odcinek zmagań, kończący się w Lublinie. Wraca on do startów po krótkiej przerwie (ostatni raz oglądaliśmy go w akcji podczas mistrzostw Belgii, gdzie był drugi), co stawia pod drobnym znakiem zapytania jego obecną formę, lecz dotychczasowe wyniki w sezonie 2023 (wygrany etap Paryż-Nicea, zwycięstwo w ZLM Tour) sprawiają, że to w nim upatruję faworyta.