Rafał Majka zna smak tego zwycięstwa. Na co go stać w Tour de Pologne 2023?

Rafał Majka to zawodnik doskonale znany fanom kolarstwa w Polsce. Urodziny w małopolskich Zegartowicach niespełna 34-letni kolarz ma na koncie wiele sukcesów. Najbardziej okazałe to z całą pewnością brązowy medal igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro z 2016 roku, dwukrotne zwycięstwo w klasyfikacji górskiej Tour de France - 2014 i 2016 r. czy triumfy w końcowym zestawieniu Tour de Pologne 2014 i Tour of Slovenia 2017. Jak poradzi sobie podczas Tour de Pologne 2023?