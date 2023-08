Rafał Majka i Michał Kwiatkowski bez tajemnic. Co wiesz o polskich kolarzach? [QUIZ]

Najlepsi polscy kolarze Michał Kwiatkowski i Rafał Majka startują w 80. Tour de Pologne. Obaj to doświadczeni i utytułowani kolarze, którzy stanęli na podium trzeciego etapu szosowego wyścigu. Tylko raz Kwiatkowski i Majka ścigali się na trasie Tour de Pologne i było to ponad dekadę temu. Co jeszcze wiesz o Rafale Majce i Michale Kwiatkowskim, polskich gwiazdach kolarstwa?