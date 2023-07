Pogodowy armagedon podczas Tour de Pologne. Lang przyznaje. "Stracilibyśmy ten etap"

Kiedy kolarzom pozostało do mety około 25 kilometrów, nad Torem Poznań rozpętało się piekło. W ciągu zaledwie 10 minut burza wyrządziła gigantyczne szkody, podczas, gdy kilka kilometrów dalej... świeciło slonce. Doskonale sytuację opisał Tomasz Marczyński. Jechał on na motocyklu w kolumnie wyścigu. Kiedy dowiedzial się o nadciągającym zamęcie, odjechał nieco do przodu, by mieć lepszy ogląd sytuacji. Ze zdziwieniem odnotował jednak, że... przed nim wciąż świeci słońce.