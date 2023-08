Olav Kooij rozegrał to jak profesor. "Kontrolowaliśmy sytuację"

Olav Kooij (Jumbo-Visma) potwierdził we wtorek, że stawianie go w roli faworyta czwartego etapu Tour de Pologne nie było błędem. Holender bardzo pewnie wygrał długi, dość chaotyczny sprint w Opolu, odnosząc drugie w karierze zwycięstwo w imprezie Czesława Langa. Jak podkreślił, jego zespół kontrolował sytuację i choć on sam nie ustrzegł się drobnego błędu, koniec końców poradził sobie z wyzwaniem.