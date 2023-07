Michał Kwiatkowski: Kwas mlekowy uderzył do głowy

Michał Kwiatkowski ukończył drugi etap Tour de Pologne na trzeciej pozycji. Tę samą lokatę zajmuje też w klasyfikacji generalnej wyścigu, po uwzględnieniu bonifikat tracąc do liderującego Mateja Mohoricia 10 sekund. Polak przyznał, że w końcówce niepotrzebnie... trzymał się w czubie stawki, co kosztowało go cenne siły. - Kwas mlekowy uderzył do głowy - komentował.