Królewskie ściganie - zapowiedź 3. etapu Tour de Pologne

Wymagający finał niedzielnego etapu do Karpacza wykrystalizował grupę kolarzy, którzy będą się bić o triumf w całym wyścigu. Na "pole position" ustawił się Matej Mohorić (Bahrain-Victorious), wyprzedzając Joao Almeidę (UAE Team Emirates) i Michała Kwiatkowskiego (Ineos Grenadiers). Polak w klasyfikacji generalnej traci aktualnie do lidera 10 sekund - o cztery mniej, niż Rafał Majka (UAE), który zamyka czołową dziesiątkę.

Ekscytujący finał

Niezwykle ciekawie prezentuje się ostatni kilometr. Wąski asfalt na jego pierwszych 600 metrach wznosi się ze średnią przekraczającą 11% . W końcówce robi się łatwiej, a tuż przed finiszem - nawet płasko, lecz nie ma wątpliwości, że da się to zawodnikom we znaki. Tym bardziej, że będą mieć już w nogach grubo ponad 3000 metrów przewyższenia.

Podstawowym pytaniem pozostaje, czy peleton pozwoli na odjazd licznej ucieczce, która mogłaby między sobą powalczyć o etapowy skalp. Po drugim dniu rywalizacji tylko 31 kolarzy ma stratę do lidera poniżej jednej minuty, a w gronie tych, którzy "złapali" już bagaż w klasyfikacji generalnej jest sporo uznanych nazwisk. Pierwszy przykład z brzegu to znany specjalista od odjazdów - Thomas De Gendt (Lotto Dstny).

Z drugiej strony - na mecie czeka na zwycięzcę 10 sekund bonifikaty czasowej, co w tygodniowym wyścigu jest liczbą bardzo dużą. Grupy zawodników z czołówki "generalki" moga więc skrupulatnie kontrolować to, co dzieje się z przodu, choć nie będzie to łatwe. Początek odcinka jest trudny i wymagać będzie poświęcenia dużych sił, które przydadzą się również w późniejszej części etapu.