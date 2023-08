Kraksa w Bielsku-Białej. Lider poruszony. "Nie chciałem się już ścigać"

Środowy etap Tour de Pologne zakończył się zwycięstwem Marijna van den Berga (EF Education). Zastanawiające było jednak zachowanie kolarzy 4 kilometry od mety, kiedy to rozpędzona stawka niemal się zatrzymała. Jak zdradził lider klasyfikacji generalnej, Matej Mohorić (Bahrain-Victorious) było to spowodowane kraksą motocykla, do której doszło na oczach zawodników. - Nie byłem skupiony na sprincie, a na tym, co zobaczyłem - mówił "Moho". Jak udało się ustalić Interii, motocykl wjechał w grupę kibiców.