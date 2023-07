Historyczna zmiana ws. VAR. Nikt nie może czuć się bezpiecznie

Choć dla postronnego kibica kolarstwo może się wydawać w porównaniu do chociażby piłki nożnej sportem mało dynamicznym, jest to bardzo mylne przeświadczenie. Peleton od startu do mety kotłuje się jak wrząca ciecz. Część zawodników próbuje na moment go opuścić, by zjechać do wozów technicznych, inni z kolei przeciskają się do przodu, starając się wypracować sobie dogodną pozycję i uniknąć kłopotów, na przykład w postaci bocznych podmuchów wiatru. Naturalnie, im bliżej mety, tym napięcie wzrasta.