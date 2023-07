Fatalny wypadek na Tour de Pologne. Ciężki stan kolarza

Do zdarzenia doszło w okolicy Podgórzyna. To właśnie tam jeden z kolarzy-amatorów wypadł z trasy i stracił przytomność. Sytuacja byłą na tyle poważna, że do akcji poderwał się śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowany w ciężkim stanie został przetransportowany do placówki medycznej w Jeleniej Górze.