Emocje na finiszu. Rafał Majka zareagował błyskawicznie

Powiedziałęm Michałowi: Jeżeli ja coś źle zrobiłem, to sorry, ale patrzyłem tylko na wprost. Droga była szeroka. Wszyscy mogli finiszować. Ja po prostu pognałem do przodu z pierwszej pozycji. Jeżeli ktoś miał siły, mógł wychodzić "z koła"

~ komentował Majka w strefie wywiadów