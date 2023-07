Bajka! Rafał Majka "ugotował" rywali i wygrał w Dusznikach-Zdroju

Niedzielny odcinek z metą w Karpaczu wyklarował grono zawodników, którzy walczyć będą o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Na legendarnym Orlinku najlepszy okazał się Matej Mohorić z Bahrain-Victorious, który wyprzedził Joao Almeidę (UAE Team Emirates) oraz Michała Kwiatkowskiego (Ineos Grenadiers). "Kwiato" wpadł na finisz cztery sekundy po Słoweńcu i Portugalczyku, a po uwzględnieniu bonifikat jego strata do liderującego "Moho" to dziesięć sekund. W czołowej grupie przyjechał też Rafał Majka (UAE Team Emirates), który u stóp finałowej wspinaczki próbował śmiałego ataku.

Wiele wskazywało na to, że etap trzeci, podobnie jak drugi rozstrzygnie się dopiero na finałowych metrach. 162-kilometrowy dcinek z Wałbrzycha do Dusznik-Zdroju był wymagający. Łączna suma przewyższeń wynosiła 3257 metrów - najwięcej w tegorocznej edycji. Do pokonania były trzy premie górskie II kategorii, "przygotowujące" stawkę na eksplozywną końcówkę. Tuż po minięciu znaku jednego kilometra rozpoczynała się 600-metrowa ścianka o nachyleniu przekraczającym 11%. Dalej teren był już płaski, a rywalizacja kończyła się przed budynkiem Centralnego Ośrodka Sportu.