Zwycięzca Tour de France już w domu. Tłumy kibiców i F-16

25-letni kolarz jest pierwszym Duńczykiem w historii, który wygrał wyścig Tour de France. Wcześniej w 1996 roku dokonał dokonał tego wprawdzie Bjarne Riis, ale przyznał się później do stosowania dopingu.

Nic dziwnego, że Duńczycy cieszą się z sukcesu swojego rodaka. Choć skala sukcesu jest ogromna, zapewne sam Jonas Vingegaard nie spodziewał się jednak takiej fety na swoją cześć.

Tysiące kibiców na ulicach Kopenhagi przyszło przywitać zwycięzcę TdF

Zawodnik teamu Jumbo-Visma wrócił do kraju prywatnym samolotem. W drodze do Kopenhagi eskortowały go... myśliwce F-16. Na miejscu czekały na niego tłumy kibiców, a nagrania z tego wydarzenia robią naprawdę niemałe wrażenie.

To jeszcze nie koniec świętowania. Vingegaard zostanie również gorąco powitany w swojej rodzinnej miejscowości - Glyngore. Kolejna feta została zaplanowana na czwartek.