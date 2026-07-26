Znamy triumfatorkę 4. edycji Tour de Pologne. Konkurencja zdeklasowana
26 lipca odbył się ostatni etap 4. edycji kobiecego Tour de Pologne. Przez ostatnie 3 dni jego uczestniczki pokonały trasę, liczącą dokładnie 361 kilometrów. Dwa poprzednie etapy padły łupem holenderskiej kolarki Loreny Wiebes. Podczas finałowego etapu posiadaczka żółtej koszulki również zameldowała się na mecie jako pierwsza. Tym samym Wiebes zwyciężyła tegoroczną edycję TdP kobiet.
Za nami emocje, związane z 4. edycją prestiżowego kolarskiego wyścigu Tour de Pologne Women. Rywalizacja na trasie, liczącej aż 361 kilometrów, rozpoczęła się 24 lipca. Pierwszy etap wyścigu (Tomaszów Lubelski - Zamość) padł łupem holenderskiej kolarki Loreny Wiebes. Jej przewaga w klasyfikacji generalnej całego wyścigu wynosiła wówczas 7 sekund.
Kolejny etap TdP Women odbyła się na trasie Włodawa - Lubartów. Tam również najszybszą kolarką okazała się zawodniczka ekipy SD Worx-Protime. Jej przewaga nad Larą Gillespie wzrosła do 18 sekund. Na wyłonienie triumfatorki całego wyścigu poczekać musieliśmy jednak do 26 lipca.
Popis liderki klasyfikacji generalnej. Komplet zwycięstw w TdP
Losy finałowego odcinka tegorocznej edycji Tour de Pologne, prowadzącego z Janowca do Lublina, rozstrzygnęły się praktycznie na samej mecie. Wiebes zdołała utrzymać dobrą formę, meldując się tam jako pierwsza zawodniczka. Tym samym przypieczętowała ona losy całej rywalizacji.
Wygrana w każdym z trzech etapów Tour de Pologne naturalnie pozwoliła holenderskiej zawodniczce na triumf w klasyfikacji generalnej zawodów. Podium tegorocznej edycji TdP Women uzupełniły: Elisa Balsamo (- 20 sekund do liderki) oraz wspomniana wcześniej Lara Gillespie (- 23 sekundy do liderki). Najlepszą Polką, biorącą udział w wyścigu, okazała się Olga Wankiewicz. Zawodniczka drużyny MAT Atom Deweloper Wrocław zakończyła zmagania na 9. miejscu w klasyfikacji generalnej (- 36 sekund do liderki).
- Jestem bardzo szczęśliwa, że udało się wygrać. To był piękny wyścig, zabiorę do Holandii piękne wspomnienia. Nie będzie jednak okazji do świętowania, ponieważ zaraz po wyścigu jedziemy do Warszawy, a potem na chwilę do domu. W sobotę rozpocznie się Tour de France, do którego się tutaj przygotowywałam - podsumowała Wiebes.