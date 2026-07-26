Za nami emocje, związane z 4. edycją prestiżowego kolarskiego wyścigu Tour de Pologne Women. Rywalizacja na trasie, liczącej aż 361 kilometrów, rozpoczęła się 24 lipca. Pierwszy etap wyścigu (Tomaszów Lubelski - Zamość) padł łupem holenderskiej kolarki Loreny Wiebes. Jej przewaga w klasyfikacji generalnej całego wyścigu wynosiła wówczas 7 sekund.

Kolejny etap TdP Women odbyła się na trasie Włodawa - Lubartów. Tam również najszybszą kolarką okazała się zawodniczka ekipy SD Worx-Protime. Jej przewaga nad Larą Gillespie wzrosła do 18 sekund. Na wyłonienie triumfatorki całego wyścigu poczekać musieliśmy jednak do 26 lipca.

Popis liderki klasyfikacji generalnej. Komplet zwycięstw w TdP

Losy finałowego odcinka tegorocznej edycji Tour de Pologne, prowadzącego z Janowca do Lublina, rozstrzygnęły się praktycznie na samej mecie. Wiebes zdołała utrzymać dobrą formę, meldując się tam jako pierwsza zawodniczka. Tym samym przypieczętowała ona losy całej rywalizacji.

Wygrana w każdym z trzech etapów Tour de Pologne naturalnie pozwoliła holenderskiej zawodniczce na triumf w klasyfikacji generalnej zawodów. Podium tegorocznej edycji TdP Women uzupełniły: Elisa Balsamo (- 20 sekund do liderki) oraz wspomniana wcześniej Lara Gillespie (- 23 sekundy do liderki). Najlepszą Polką, biorącą udział w wyścigu, okazała się Olga Wankiewicz. Zawodniczka drużyny MAT Atom Deweloper Wrocław zakończyła zmagania na 9. miejscu w klasyfikacji generalnej (- 36 sekund do liderki).

- Jestem bardzo szczęśliwa, że udało się wygrać. To był piękny wyścig, zabiorę do Holandii piękne wspomnienia. Nie będzie jednak okazji do świętowania, ponieważ zaraz po wyścigu jedziemy do Warszawy, a potem na chwilę do domu. W sobotę rozpocznie się Tour de France, do którego się tutaj przygotowywałam - podsumowała Wiebes.





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