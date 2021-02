​Nie żyje Ryszard Szurkowski - polski kolarz szosowy, dwukrotny wicemistrz olimpijski, czterokrotny medalista mistrzostw świata, najbardziej znany ze zdominowania przez kilka lat z rzędu Wyścigu Pokoju. Miał 75 lat.

O śmierci kolarza poinformowała jego żona Iwona Arkuszewska-Szurkowska. Stan zdrowia Szurkowskiego w 2018 roku uległ załamaniu przez wypadek podczas wyścigu kolarskiego amatorów w Kolonii.

Niezbędne wówczas okazały się operacje kręgosłupa, a także skomplikowany zabieg twarzy. Nie wiadomo, czy poniesione wówczas obrażenia, przyczyniły się do śmierci pięciokrotnego triumfatora Wyścigu Pokoju.

Ryszard Szurkowski to jeden z najwybitniejszych polskich sportowców w historii. Dwa razy zdobył srebrny medal olimpijski w drużynowej jeździe na czas.

W mistrzostwach świata startował dziewięć razy, w 1973 roku w Barcelonie zdobył złoty medal w wyścigu ze startu wspólnego, a rok później w Montrealu wywalczy srebro. Dwukrotnie był też mistrzem świata w drużynie.

Wielkie sukcesy odnosił w najważniejszej wówczas dla Polaków kolarskiej imprezie - Wyścigu Pokoju. Wygrał go cztery razy (1970, 1971, 1973, 1975).



Wygrać wtedy tę imprezę, to było niemal tak samo trudno, jak wygrać Tour de France. Dla kolarzy amatorów był to najważniejszy wyścig na świecie. Przy trasie stały miliony kibiców.



W klasyfikacji generalnej Tour de Pologne nigdy nie triumfował, ale to właśnie Ryszard Szurkowski jest rekordzistą pod względem liczby wygranych etapów w tej imprezie, zwyciężał 15 razy.



W Plebiscycie na Najlepszego Sportowca Polski XX wieku Ryszard Szurkowski zajął drugie miejsce, za Ireną Szewińską.



11 września 2001 roku był tragicznym dniem w życiu Ryszarda Szurkowskiego. W zamachu na World Trade Center w Nowym Jorku zginął jego syn Norbert.





