Tiberi to naprawdę spory talent, a w dorobku ma już między innymi złoty medal mistrzostw świata juniorów na szosie. Zdobył go w 2019 roku w Yorkshire w jeździe indywidualnej na czas. Od stycznia 2021 roku reprezentuje barwy Trek-Segafredo, drużyny najwyższego szczebla (od sierpnia 2020 roku był jej stażystą). Bardzo dobrze rozpoczął sezon 2023. Tour Down Under, etapowy wyścig w Australii ukończył na ósmej pozycji, zaś podczas odbywającego się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich UAE Tour zajął siódmą pozycję.