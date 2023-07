Zaskakujący początek wielkiego wyścigu. Dwóch faworytów już nie jedzie

Raz już miałem żółtą koszulkę, było to w 2020 roku. Teraz jednak stąpam twardo po zimie. To Tadej jest szefem. Udowodnił już, że jest najlepszy na świecie. W ciągu najbliższych trzech tygodniu znowu to zrobi

~ przyznał triumfator pierwszego etapu.