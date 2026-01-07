Simon Yates od lat należał do ścisłej światowej czołówki kolarzy wyścigów etapowych. Brytyjczyk zasłynął jako zawodnik niezwykle ambitny, dynamiczny w górach i skuteczny w walce o klasyfikacje generalne najważniejszych imprez. W swojej bogatej karierze sięgał po największe sukcesy, z triumfami w wielkich tourach na czele. Kibice zapamiętali go jako zwycięzcę Vuelty a Espana w 2018 roku, a także autora wielu etapowych wygranych w Giro d'Italia, Tour de France i Vuelcie. Na jego koncie znalazły się również zwycięstwa w prestiżowych wyścigach tygodniowych, takich jak Tirreno-Adriatico, Tour of the Alps czy Paryż-Nicea.

Ubiegły rok był dla Yatesa wyjątkowy. W sezonie 2025 Brytyjczyk sięgnął po najcenniejszy triumf w karierze, wygrywając klasyfikację generalną Giro d'Italia. Sukces odniesiony w różowej koszulce potwierdził jego klasę i sportową dojrzałość, a wielu kibiców i ekspertów liczyło, że również w kolejnym sezonie Yates spróbuje obronić tytuł i ponownie odegra kluczową rolę w walce o zwycięstwo we Włoszech. Tym bardziej że w wieku 33 lat wciąż prezentował bardzo wysoki poziom sportowy.

Simon Yates kończy karierę w trybie natychmiastowym

Stało się jednak inaczej. Simon Yates nie tylko nie przystąpi do obrony tytułu, ale w ogóle nie pojawi się już na starcie żadnego wyścigu. Szokująca informacja pojawiła się w mediach społecznościowych zespołu Team Visma | Lease a Bike. Zwycięzca Giro d'Italia 2025 postanowił zakończyć swoją karierę ze skutkiem natychmiastowym, czym zaskoczył zarówno fanów, jak i całe kolarskie środowisko.

Holenderska ekipa opublikowała obszerne oświadczenie Brytyjczyka, w którym ten wyjaśnił powody swojej decyzji. Yates podkreślił, że nie była ona podjęta pochopnie i dojrzewała w nim od dłuższego czasu. Przyznał, że kolarstwo towarzyszyło mu przez całe życie - od pierwszych wyścigów na torze w Manchesterze, przez triumfy na największych scenach, aż po reprezentowanie kraju na igrzyskach olimpijskich. Z dumą wspominał zarówno zwycięstwa, jak i trudniejsze momenty, które nauczyły go cierpliwości i odporności.

"Podjąłem decyzję o zakończeniu kariery w zawodowym kolarstwie. Dla wielu może być to zaskoczeniem, ale nie jest to decyzja, którą podjąłem lekkomyślnie. Myślałem o tym od dawna i czuję, że teraz jest odpowiedni moment, aby odejść z tego sportu. (...) Jestem głęboko dumny z tego, co udało mi się osiągnąć i równie wdzięczny za lekcje, które się z tym wiązały. Chociaż zawsze będą się wyróżniać zwycięstwa, trudniejsze dni i niepowodzenia były równie ważne. Nauczyły mnie odporności i cierpliwości, dzięki czemu sukcesy znaczą jeszcze więcej. Wszystkim, którzy wspierali mnie na tej drodze, od personelu aż po kolegów z drużyny, pragnę podziękować za Waszą wiarę i lojalność, dzięki którym mogłem zrealizować własne marzenia" - przekazał w komunikacie.

