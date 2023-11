Zamordowała znaną sportsmenkę z zimną krwią. Teraz słono za to zapłaci

11 maja ubiegłego roku w mediach pojawiła się informacja o tragicznej śmierci zawodowej kolarki, 25-letniej Anny Moriah Wilson . Kobieta została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu w Teksasie, a na jej ciele funkcjonariusze zauważyli kilka ran postrzałowych . Po krótkim, lecz intensywnym śledztwie służbom udało się ustalić, że w dniu śmierci ofiara spotkała się ze swoim przyjacielem, Colinem Stricklandem. Para poszła razem popływać, a następnie wybrała się do restauracji na kolację. Mężczyzna, według zeznań, miał odwieźć kolarkę do jej mieszkania około godziny 20.30.

Co ciekawe, jako osobę podejrzaną o zabójstwo wskazano Kaitlin Marie Armstrong, partnerkę Colina Stricklanda. W dzień zabójstwa samochód 35-letniej kobiety zauważono pod domem ofiary zaledwie kilka minut po tym, jak ta wróciła ze spotkania z Colinem Stricklandem. Policja po odkryciu wszystkich dowodów wskazujących na winę Armstrong zaczęła szukać kobiety. Poszukiwania te trwały aż półtora miesiąca. Partnerka Stricklanda bowiem na krótko po zabójstwie kolarki uciekła z kraju i poleciała do Kostaryki. Tam wydała ponad 6 tys. dolarów na operacje plastyczne, zmieniła także fryzurę, aby uniknąć aresztowania. Ostatecznie jednak służbom udało się ją odnaleźć. Jak się okazało, motywem 35-latki była... zazdrość o ukochanego, który w rozmowie z policją wielokrotnie powtarzał, że z ofiarą łączyła go jedynie przyjaźń.