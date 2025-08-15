Zamieszanie przed wyścigiem. Katarzyna Niewiadoma-Phinney z dyskwalifikacją

W piątek 15 sierpnia wystartowała kolejna już edycja wyścigu Tour de Romandie kobiet. Jeszcze przez rozpoczęciem rywalizacji w mediach rozpętała się prawdziwa burza. Jak zdołał ustalić Eurosport, z imprezy zdyskwalifikowanych zostało aż pięć ekip. Ucierpiał także zespół Canyon//SRAM zondacrypto, którego barwy reprezentuje Katarzyna Niewiadoma-Phinney. Polki nie zobaczymy więc na trasie.

Jak się okazuje, powodem dyskwalifikacji jest trwający od dłuższego czasu spór pomiędzy Międzynarodową Unią Kolarską a poszczególnymi drużynami o stosowanie lokalizatorów GPS w rowerach kolarek.

Polskie kolarstwo na igrzyskach olimpijskich. Historia i teraźniejszość Polsat Sport Polsat Sport

Burza podczas wyścigu Tour de Romandie kobiet. Poszło o lokalizatory GPS

Temat wprowadzenia tej technologii w peletonie krążył w kuluarach od miesięcy. UCI argumentowała, że urządzenia mają zwiększyć bezpieczeństwo kolarzy, pozwalając na szybkie zlokalizowanie poszkodowanego w razie wypadku. W tle wciąż żywe są wspomnienia tragicznych zdarzeń - śmierci 26-letniego Gino Maedera podczas Tour de Suisse 2023 czy Muriel Furrer podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata w Zurychu. Federacja przekonywała, że szybsza reakcja ratowników mogłaby w takich sytuacjach uratować życie.

Plan zakładał pełne wdrożenie lokalizatorów podczas mistrzostw świata w Rwandzie we wrześniu, ale pierwsze testy miały odbyć się już na Tour de Romandie kobiet. Początkowo ustalono, że każda drużyna sama wskaże jedną zawodniczkę, której rower zostanie wyposażony w GPS. Jednak w ostatniej chwili UCI odebrała ekipom prawo wyboru, co wywołało falę sprzeciwu. Zespoły powoływały się na przepisy, według których decyzja o montażu dodatkowych urządzeń na rowerze należy wyłącznie do drużyny.

Zaskakujące wieści tuż przed startem wyścigu. Katarzyna Niewiadoma-Phinney zdyskwalifikowana

Protestujących było sześć ekip: Canyon//SRAM zondacrypto, EF Education - Oatly, Lidl - Trek, Team Picnic PostNL, Team Visma | Lease a Bike i AG Insurance - Soudal. W liście skierowanym do strategicznego dyrektora sportowego UCI Matthew Knighta, a ujawnionym przez dziennikarza Daniela Bensona, stwierdzono, że drużyny nie zgadzają się na "siłowe" wprowadzanie lokalizatorów w formie zaproponowanej przez federację. Wyraziły obawy dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i rozpowszechniania danych przez UCI. Jednocześnie zaznaczyły chęć współpracy i gotowość do zamontowania urządzeń, ale pod warunkiem, że cała odpowiedzialność za ewentualne szkody spadnie na federację.

Odpowiedź UCI była stanowcza. W piątkowe popołudnie ogłoszono dyskwalifikację pięciu protestujących drużyn, w tym Canyon//SRAM, co automatycznie wykluczyło z wyścigu Katarzynę Niewiadomą-Phinney. "Decyzja drużyn o sprzeciwieniu się zasadom imprezy jest zaskakująca i podważa wysiłki kolarskiej społeczności, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa" - napisała federacja w oświadczeniu. Co ciekawe, mimo że ekipa AG Insurance - Soudal widniała w liście protestacyjnym, ostatecznie nie została objęta sankcją.

Katarzyna Niewiadoma JULIEN DE ROSA AFP

Katarzyna Niewiadoma Rex Features/EAST NEWS East News

Katarzyna Niewiadoma JULIEN DE ROSAAFP AFP