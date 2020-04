Wyścig Solidarności i Olimpijczyków przełożony na wrzesień

We wrześniu, a nie w czerwcu, jak początkowo planowano, ma odbyć się tegoroczna edycja kolarskiego Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków - poinformował przewodniczący komitetu organizacyjnego Waldemar Krenc. Kolarze mają wystartować 9 września z Sanoka.

Zdjęcie Norman Vahtra /Tim de Waele /Getty Images

Zmiana terminu imprezy podyktowana jest pandemią koronawirusa.

- Zmieniamy datę wyścigu, ale nie chcemy z niego w tym roku absolutnie rezygnować. Dlatego zdecydowaliśmy, że przekładamy start i liczymy, że 31. edycja naszej imprezy się odbędzie. Nowy, wrześniowy termin zawodów został już wpisany do kalendarza Polskiego Związku Kolarskiego - powiedział Krenc.

Dodał, że nie zmieni się trasa i liczba etapów wyścigu. Kolarze mają wystartować 9 września z rynku w Sanoku. Po czterech dniach rywalizacji 12 września dotrą do Łodzi. W sumie zaplanowano pięć etapów po przeszło 700 km dróg w pięciu województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim i łódzkim.

Pierwszego dnia odbędą się dwa etapy, z Sanoka do Strzyżowa oraz z Niska do Sędziszowa Małopolskiego. Później kolarze będą ścigać się z Krosna do Nowego Sącza oraz ze Skawiny do Jaworzna. Trasa ostatniego etapu będzie zaś wiodła z Kielc do Łodzi, z metą na ul. Piotrkowskiej.

Tegoroczny wyścig ma być ważnym sportowym akcentem obchodów 40. rocznicy powstania NSZZ Solidarność.

Pierwsza edycja zawodów odbyła się w 1990 roku, a przez lata wśród triumfatorów rywalizacji byli czołowi polscy kolarze, m.in. Dariusz Baranowski (w 1993 r.), Tomasz Brożyna (1991, 1996, 1998 i 1999), Piotr Wadecki (1997 i 2005) czy Mariusz Witecki (2012). W ubiegłym roku triumfował Estończyk Norman Vahtra z grupy Cycling Tartu.