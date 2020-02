Wyścig Solidarności. 31. edycja z Sanoka do Łodzi

31. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków wystartuje 24 czerwca z rynku w Sanoku - ogłosili organizatorzy zawodów. Po czterech dniach rywalizacji po drogach pięciu województw kolarze dotrą do Łodzi, gdzie będą finiszować na ul. Piotrkowskiej.

Tegoroczna edycja wyścigu odbędzie się nieco wcześniej niż zwykle, bo w ostatnich dniach czerwca, a nie w lipcu. Jak tłumaczą organizatorzy, przyspieszenie o tydzień rywalizacji spowodowane jest igrzyskami olimpijskimi w Tokio i związanymi z tym zmianami w kalendarzu imprez Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI).

Rywalizacja kolarzy rozpocznie się 24 czerwca na rynku w Sanoku. W sumie zaplanowano pięć etapów po przeszło 700 km dróg w pięciu województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim i łódzkim.

Pierwszego dnia odbędą się dwa etapy, z Sanoka do Strzyżowa oraz z Niska do Sędziszowa Małopolskiego. Później kolarze będą ścigać się z Krosna do Nowego Sącza oraz ze Skawiny do Jaworzna. Trasa zaplanowanego na 27 czerwca ostatniego etapu będzie zaś wiodła z Kielc do Łodzi z metą na ul. Piotrkowskiej.

- Mamy już zgłoszenia z ponad 20 zawodowych i amatorskich grup z Polski i zagranicy, więc liczymy, że na starcie w Sanoku stanie minimum 120 kolarzy - zapowiedział dyrektor imprezy Tadeusz Skorek.

Tegoroczny wyścig będzie także ważnym sportowym akcentem obchodów 40. rocznicy powstania NSZZ Solidarność.

Pierwsza edycja zawodów odbyła się w 1990 roku, a przez lata wśród triumfatorów rywalizacji byli czołowi polscy kolarze, m.in. Dariusz Baranowski (w 1993 r.), Tomasz Brożyna (1991, 1996, 1998 i 1999), Piotr Wadecki (1997 i 2005), czy Mariusz Witecki (2012). W ubiegłym roku triumfował Estończyk Norman Vahtra z grupy Cycling Tartu.



Bartłomiej Pawlak